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Takipçilerin gözünden kaçmadı! Model de olsalar, fit vücuda da sahip olsalar hepsi fotoğraflarını rötuşluyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.12.2018 16:02 | Son Güncelleme

Makyaj sırları, moda trendleri, poz verme stilleri... Ünlülerden çok şey öğrenebiliriz. Onlar, hayatlarını milyonlarca kişinin önünde yaşıyor ve tek bi fotoğraf karesinin bile mükemmel olması konusunda oldukça hassaslar. Ancak fotoğraflarına yaptıkları rötüşlar dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor.

Teknoloji çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada hergün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için bazı photoshop'lara başvuruyor.

Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor

DOĞRU ORANLARIN OLUŞTURULMASI

DOĞRU ORANLARIN OLUŞTURULMASI
Model Miranda Kerr'in fotoğraflarında rötüşa ihtiyaç yok ama yine de vücudunun ince görünmesi için kalçalarını ve belini inceltme yolunda bazı hilelere başvuruyor.
Miranda bu fotoğrafında ise daha kadınsı bir göürnüm için kalçalarını genişletme yoluna gitmiş.

KOLTUK ALTI

KOLTUK ALTI
Ünlüler aydınlık ve parlak bir görünüm için highlighter kullanmayı çok seviyorlar. Bunları vücutları için hatta koltuk altları için bile kullanabiliyorlar.

BACAKLAR

BACAKLAR
İnce bir modelin bacakları bile bu perspektiften biraz tombul görünebilir. Beyonce her zaman kalçalarıyla ön planda olsa da, sık sık poposunu rötüşlüyor. Bu fotoğrafta telefonun çarpık görüntüsünden de daha net anlaşılıyor.
Yine Beyonce ve bacaklar arasındaki boşluk direkt göze çarpıyor.

HACİMLİ SAÇ

HACİMLİ SAÇ
Muhteşem saçları nedeniyle bir şampuan reklamında oynayan Selena Gomez'in saçlarının daha hacimli görünmesi için yapılan rötüş duvarım kavisli bir hal almasıyla ortaya çıkıyor.
Spor yaptığı fotoğrafları düzenli olarak paylaşan Britney Spears bu fotoğrafında photoshop tekniğine başvurmuş. Fotoğrafta havuz kenarının kaybolduğu görünüyor.

OMUZLAR

OMUZLAR
Her fotoğrafından kendinden emin görüntüsüyle dikkat çeken Mariah Carey, diğer ünlüler gibi photoshop tekniğine başvurdu. Carey'in burada omuzlarının şeklini değiştirdiği, boyunu daha uzun gösterdiği ve bacaklarını incelttiği gözleniyor.

KARIN KASI

KARIN KASI
Kozmetik ürünler sayesinde karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Tıpkı Britney Spears gibi.

BEL

BEL
Kelly Brook'un genellikle mükemmel bir vücuda sahip olduğu bilinen bir gerçek, ancak görünüşündeki küçük detayları da değiştirmeyi seviyor. Omuzlarının ve belinin şeklini değiştiren Kelly, saçlarına ekstra hacim katıyor.

YANLIŞ FOTOĞRAF YAYINLANDI

YANLIŞ FOTOĞRAF YAYINLANDI
Complex Magazin dergisine poz veren Kim Kardashian'ın internetteki fotoğrafları rötüşsuz fotoğraflardan oluşuyordu. Fotoğraflar hızla yenisi ile değiştirildi ancak takipçilerin gözünden kaçmadı. Kim Kardashian bunun üzerine ''Ne yani? Biraz selülit var. Kıvrımlı olmayı hepimiz seviyoruz. Herkes kendi bedeniyle ve eğrileriyle gurur duymalı'' açıklamasını yapmıştı.
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