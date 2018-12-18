Takipçilerin gözünden kaçmadı! Model de olsalar, fit vücuda da sahip olsalar hepsi fotoğraflarını rötuşluyor

Teknoloji çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada hergün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için bazı photoshop'lara başvuruyor.

Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor

DOĞRU ORANLARIN OLUŞTURULMASI Model Miranda Kerr'in fotoğraflarında rötüşa ihtiyaç yok ama yine de vücudunun ince görünmesi için kalçalarını ve belini inceltme yolunda bazı hilelere başvuruyor.

Miranda bu fotoğrafında ise daha kadınsı bir göürnüm için kalçalarını genişletme yoluna gitmiş.

KOLTUK ALTI Ünlüler aydınlık ve parlak bir görünüm için highlighter kullanmayı çok seviyorlar. Bunları vücutları için hatta koltuk altları için bile kullanabiliyorlar.

BACAKLAR İnce bir modelin bacakları bile bu perspektiften biraz tombul görünebilir. Beyonce her zaman kalçalarıyla ön planda olsa da, sık sık poposunu rötüşlüyor. Bu fotoğrafta telefonun çarpık görüntüsünden de daha net anlaşılıyor.

Yine Beyonce ve bacaklar arasındaki boşluk direkt göze çarpıyor.

HACİMLİ SAÇ Muhteşem saçları nedeniyle bir şampuan reklamında oynayan Selena Gomez'in saçlarının daha hacimli görünmesi için yapılan rötüş duvarım kavisli bir hal almasıyla ortaya çıkıyor.

Spor yaptığı fotoğrafları düzenli olarak paylaşan Britney Spears bu fotoğrafında photoshop tekniğine başvurmuş. Fotoğrafta havuz kenarının kaybolduğu görünüyor.

OMUZLAR Her fotoğrafından kendinden emin görüntüsüyle dikkat çeken Mariah Carey, diğer ünlüler gibi photoshop tekniğine başvurdu. Carey'in burada omuzlarının şeklini değiştirdiği, boyunu daha uzun gösterdiği ve bacaklarını incelttiği gözleniyor.

KARIN KASI Kozmetik ürünler sayesinde karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Tıpkı Britney Spears gibi.

BEL Kelly Brook'un genellikle mükemmel bir vücuda sahip olduğu bilinen bir gerçek, ancak görünüşündeki küçük detayları da değiştirmeyi seviyor. Omuzlarının ve belinin şeklini değiştiren Kelly, saçlarına ekstra hacim katıyor.