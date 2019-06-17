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Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı.Kaza, İznik

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı.
Kaza, İznik

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
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