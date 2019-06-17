Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı.
Kaza, İznik
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
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