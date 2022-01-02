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Taksi ücretlerine zam mı geldi? Güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

02.01.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Zamlar taksimetre açılış ücreti, kısa mesafe ücreti, bekleme ücretini kapsıyor. Zamlar 1 Ocak 2022 Cumartesi itibarıyla uygulanacak. İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti 14,50 liraydı. İşte merak edilenler...

Taksi ücretlerine zam mı geldi? Güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

Yeni yılın gelmesiyle İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapılınca vatandaşlar taksi ücretlerine gelen zamları araştırmaya başladı. Bekleme ücreti 0.53 lirayken zam ile 0.80 liraya yükseltildi. Peki güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Taksimetre ücretlerine zam mı geldi? Güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yılbaşından itibaren uygulanacak olan yüzde 36'lık zam ile taksimetre açılış ücreti 5.55 TL'den 7 TL'ye çıktı.

Taksi ücretlerine zam mı geldi? Güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

Taksilerde kısa mesafe 14.50 TL'den 20 TL'ye, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya çıktı.


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