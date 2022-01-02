Taksi ücretlerine zam mı geldi? Güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu?

Yeni yılın gelmesiyle İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapılınca vatandaşlar taksi ücretlerine gelen zamları araştırmaya başladı. Bekleme ücreti 0.53 lirayken zam ile 0.80 liraya yükseltildi. Peki güncel taksimetre açılış ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yılbaşından itibaren uygulanacak olan yüzde 36'lık zam ile taksimetre açılış ücreti 5.55 TL'den 7 TL'ye çıktı.

Taksilerde kısa mesafe 14.50 TL'den 20 TL'ye, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya çıktı.



