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  4. Taksicilerden İmamoğlu'nun '5 bin yeni taksi' kararına tepki! UKOME teklifi reddetti

Taksicilerden İmamoğlu'nun '5 bin yeni taksi' kararına tepki! UKOME teklifi reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul’a 5 bin yeni taksi kazandıracağız” kararına tepki göstermek için Şişhane’de araçları ile bir araya gelen 100 taksici, kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar. Öte yandan gelen son dakika haberine göre İBB'nin yeni taksi/dolmuş/minibüs plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi ve alt komisyona havale edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran’da katıldığı bir TV programında, İstanbul’a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu’nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler durumu protesto etti.

Şihane’de araçları ile toplanan yaklaşık 100 taksici kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.

FLAŞ GELİŞME: KABUL EDİLMEDİ

Öte yandan gelen son dakika haberine göre İBB'nin 6000 yeni taksi/dolmuş/minibüs plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi ve alt komisyona havale edildi. Teklif alt komisyondan sonra tekrar UKOME'de görüşülecek.

(İHA)

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