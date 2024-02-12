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  4. Taksiciye kabusu yaşattı, müşterinin sevgilisi çıktı! Dehşet anları kamerada

Taksiciye kabusu yaşattı, müşterinin sevgilisi çıktı! Dehşet anları kamerada

12.02.2024 16:51 | Son Güncelleme:
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İzmir'de taksi şoförü Kaya Özel'i (23) yumruklayıp, darbeden M.A. (26), polisin operasyonuyla yakalandı. Taksideki kadın yolcunun erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dehşete düşüren olay, 10 Şubat'ta Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak’ta yaşandı. Taksi şoförü Kaya Özel (23), kendisine işaret eden bir kadını aracına aldıktan sonra ilerlemeye başladı, bu sırada aracın arkasından gelen bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

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KADININ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Öldüresiye darp edilen genç taksici, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, şahsın kimliğini tespit etti.

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Araca binen kadın müşterinin sevgilisi olduğu iddia edilen M.A. (26), Bornova’da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. M.A. ifade için emniyete götürüldü.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise takside bulunan araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, Kaya Özel’in aracına bir kadın müşteriyi aldığı, kadının "durma, devam et" dediği, daha sonra kadının inmek için kapıya yöneldiği ve bu sırada taksi sürücüsünün durduktan sonra saldırıya uğradığı görüntülere yansıdı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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