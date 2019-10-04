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Taksim Camisi'nin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Açıldığında 2 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin inşaatının tamamlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin ince işçiliğinin yüzde 35'i tamamlandı.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camisi'nin yapımına devam ediliyor.

Kaba inşaatı tamamlanan camide ana kubbelerin ardından küçük kubbelerin kaplama işlemleri bitirildi. Kubbelerin kaplaması titanyum çinkoyla yapıldı.

Caminin alt katlarında bulunan otopark, sergi alanı ve konferans salonundaki çalışmalar da tamamlandı.

Mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmalarına ise yoğun şekilde devam ediliyor. Caminin cephe tamamlanma işleminin yarısı tamamlanmış durumda.

Öte yandan caminin 61 metre yüksekliğindeki 2 minaresinin taş kaplaması için iskele kurulmaya başlandı. Şerefelerin tamamlanması için de çelik konstrüksiyon hazırlanıyor.

Çalışmaların hızla devam ettiği camide ince işçiliğinin yüzde 35'i bitirili.

Cami açıldığında 2 binden fazla kişi aynı anda namaz kılabilecek.

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