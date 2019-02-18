Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

’Hayatı Aydınlat’ projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı.
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