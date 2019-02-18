’Hayatı Aydınlat’ projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı.

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

2018 yılının Aralık ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı.

Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan’a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.

Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki Eycan da mağdur oldu.