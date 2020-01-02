HABER
  4. Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda görevli polislerin uçurduğu drone jandarma ekipleri tarafından düşürüldü.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda hem polis hem de jandarma personeli görev aldı. Meydanda atlı ve köpekli polislerin yanı sıra ilk defa bu yılbaşında görev alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bürosu'nda görevli polisler meydanda drone uçurdu. Ancak polisin uçurduğu drone jandarma dronesavar ekibi tarafından düşürüldü. Jandarma görevlilerinin polisin meydanda drone uçurduğundan habersiz olduğu ve tehlikeli olarak değerlendirildiği için düşürdükleri öğrenildi.

(DHA)

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdıAdliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı
İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklamaİBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı gecesi Taksim drone polis Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

Vicdansızlık! Yazın kullandıkları atları ölüme terk ettiler

Vicdansızlık! Böyle ölüme terk ettiler

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (İstanbul'a yılın ilk karı düştü)

İstanbul'a yılın ilk karı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Carlos Ghosn ile ilgili soruşturma başlattı

Bakanlık harekete geçti! Carlos Ghosn ile ilgili yeni gelişme!

'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca hapis cezası aldı

Tahlilde uyuşturucu bulunamayınca hapis cezası aldı

Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

Parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.