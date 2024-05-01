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Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı!

01.05.2024 22:02
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İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kısıtlamalar kaldırıldı!

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.

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BAZI METRO HATLARI DA ULAŞIMA AÇILDI

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı aktarılan açıklamada, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu kaydedildi. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul taksim
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