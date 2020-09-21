Taktik maktik yok: Football Manager 2020 rekor kırdı!

Football Manager 2020 Epic Games'te ücretsiz olunca birçok oyunsever, Epic Games kütüphanesine ünlü menajerlik oyununu ekledi. Oyunu indirenler ise ücretsiz bir şekilde FM 2020 oynamaya başladı. Söylenenlere göre oyuna sahip olanların sayısı sadece birkaç gün için oldukça yüksek rakamlara ulaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ FOOTBALL MANAGER 2020'YE ERİŞTİ

FM 2020'nin geliştiricisi Sports Interactive, Football Manager 2020'nin ücretsiz olduğu 17 Eylül'den beri 1 milyon fazla oyuncunun FM 2020'ye eriştiğini açıkladı. Sports Interactive'in direktörü Miles Jacobson ise FM 2020'nin rekora imza attığını bir tweet ile duyurdu.

FM 2020 ANLIK OYUNCU SAYISI İLE REKOR KIRDI

Miles Jacobson, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, FM 2020'nin anlık oyuncu sayısının bu zamana kadar en fazla 90 bin seviyesine geldiğini söyleyerek, oyunun Epic Games ücretsiz oyunlar bölümüne eklenmesiyle 251 bini geçtiğini ifade etti. Jacabson'a göre bu, FM 2020 için yeni bir rekor demek.

ONE

MILLION

PLAYERS

in just 3 days



Welcome to our family all of you

We look forward to you being part of our franchise for decades to come

x — Miles Jacobson (@milesSI) September 20, 2020

There are currently 251,131 people (whilst online) playing Football Manager on PC & Mac across the Steam & Epic Stores, 10 months after the game was released.



I believe this is the highest we've ever achieved*



So proud that you're spending your Sundays with our work.

x — Miles Jacobson (@milesSI) September 20, 2020

FM 2020 ÜCRETSİZ İNDİRMESİ İÇİN ACELE EDİN

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olarak listelenen Football Manager 2020, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 18:00'a kadar Epic Games kütüphanesine indirilebilecek. Bu tarihten itibaren FM 2020'yi ücretsiz olarak edinmek mümkün olmayacak.

