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Taktik maktik yok: Football Manager 2020 rekor kırdı!

OYUN HABERLERİ  | 21.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Football Manager 2020 Epic Games'te ücretsiz oldu. Epic Games'in ücretsiz oyunlar bölümünde yerini alan FM 2020, Sports Interactive'ın ve Miles Jacobson'ın açıklamasına göre bir rekora da imza attı. Açıklamalara bakılırsa haftanın Epic Games ücretsiz oyunu Footbal Manager 2020, 1 milyon oyuncuyu aştı.

Taktik maktik yok: Football Manager 2020 rekor kırdı!

Football Manager 2020 Epic Games'te ücretsiz olunca birçok oyunsever, Epic Games kütüphanesine ünlü menajerlik oyununu ekledi. Oyunu indirenler ise ücretsiz bir şekilde FM 2020 oynamaya başladı. Söylenenlere göre oyuna sahip olanların sayısı sadece birkaç gün için oldukça yüksek rakamlara ulaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ FOOTBALL MANAGER 2020'YE ERİŞTİ

FM 2020'nin geliştiricisi Sports Interactive, Football Manager 2020'nin ücretsiz olduğu 17 Eylül'den beri 1 milyon fazla oyuncunun FM 2020'ye eriştiğini açıkladı. Sports Interactive'in direktörü Miles Jacobson ise FM 2020'nin rekora imza attığını bir tweet ile duyurdu.

Football Manager 2020

FM 2020 ANLIK OYUNCU SAYISI İLE REKOR KIRDI

Miles Jacobson, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, FM 2020'nin anlık oyuncu sayısının bu zamana kadar en fazla 90 bin seviyesine geldiğini söyleyerek, oyunun Epic Games ücretsiz oyunlar bölümüne eklenmesiyle 251 bini geçtiğini ifade etti. Jacabson'a göre bu, FM 2020 için yeni bir rekor demek.

FM 2020 ÜCRETSİZ İNDİRMESİ İÇİN ACELE EDİN

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olarak listelenen Football Manager 2020, 24 Eylül Perşembe günü TSİ 18:00'a kadar Epic Games kütüphanesine indirilebilecek. Bu tarihten itibaren FM 2020'yi ücretsiz olarak edinmek mümkün olmayacak.

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