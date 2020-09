Taktik maktik yok: Football Manager 2020 rekor kırdı!

Football Manager 2020 Epic Games'te ücretsiz olunca birçok oyunsever, Epic Games kütüphanesine ünlü menajerlik oyununu ekledi. Oyunu indirenler ise ücretsiz bir şekilde FM 2020 oynamaya başladı. Söylenenlere göre oyuna sahip olanların sayısı sadece birkaç gün için oldukça yüksek rakamlara ulaştı.

FM 2020'nin geliştiricisi Sports Interactive, Football Manager 2020'nin ücretsiz olduğu 17 Eylül'den beri 1 milyon fazla oyuncunun FM 2020'ye eriştiğini açıkladı. Sports Interactive'in direktörü Miles Jacobson ise FM 2020'nin rekora imza attığını bir tweet ile duyurdu.

Miles Jacobson, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, FM 2020'nin anlık oyuncu sayısının bu zamana kadar en fazla 90 bin seviyesine geldiğini söyleyerek, oyunun Epic Games ücretsiz oyunlar bölümüne eklenmesiyle 251 bini geçtiğini ifade etti. Jacabson'a göre bu, FM 2020 için yeni bir rekor demek.

ONE

MILLION

PLAYERS

in just 3 days



Welcome to our family all of you

We look forward to you being part of our franchise for decades to come

