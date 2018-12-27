HABER

Talasemili Reyhan için kök hücre ve kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde talasemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Akdeniz anemisi (talasemi) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş'a vatandaşlar kök hücre ve kan bağışında bulunarak destek verdi.

Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen kampanyaya, Sümertaş'a ve diğer hasta çocuklara destek olmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi hastalığı teşhisi konulan Sümertaş için Türk Kızılay'a hücre ve kan bağışında bulundu.

- "Her damla kan her bir çocuğumuza umut olacak"

Deniz Yıldızları Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Reyhan Sümertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Çok sevinçliyim." dedi.

Anne Sibel Sümertaş da vatandaşların duyarlılığı karşısında çok duygulandığını belirterek, "Reyhan ve diğer arkadaşlarını kurtarmak için buraya bağış yapmak için gelenlere çok teşekkür ediyorum. İş yerinden izin alarak, bu konuda sıkıntı yaşayan insanlar gördüm. Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmadınız. O insanları kalabalık bir şekilde görünce ve bana sarıldıklarında çok mutlu oldum. Biz hariç sırada bekleyen 5 bin hasta var. 5 bin anne, 5 bin çocuk demek. Her damla kan her bir çocuğumuza umut olacak." ifadelerini kullandı.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Aydın'da sürücülere 'Yaşam Tüneli'nde eğitimAydın'da sürücülere 'Yaşam Tüneli'nde eğitim
İZBAN ücret zammını geri çekti (2)İZBAN ücret zammını geri çekti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darıca Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

Devlet Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.