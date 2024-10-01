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  4. Taleplere yetişemiyor! 136 TL'ye alıp 6 bin TL'ye satıyor... Günde 13 saat çalışıyor: "Ölü fareleri seksi şov kızlarına dönüştürüyorum"

Taleplere yetişemiyor! 136 TL'ye alıp 6 bin TL'ye satıyor... Günde 13 saat çalışıyor: "Ölü fareleri seksi şov kızlarına dönüştürüyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 16:32
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Ölen kemirgenler çoğu kişiyi tedirgin etmeye yetebilir; ama onlar yaratıcı bir işletme sahibinin resmen ekmek parası haline geldi. Caitlin Hillis isimli bir kadın şov fareleri pazarında bir boşluk gördü ve tüm yaratıcılığını konuşturarak kendisine yeni bir iş alanı kurdu. Ölüm fareleri şov kızlarına çevirdiği işinin yoğun talep gördüğünü ifade eden Hillis, "Taleplere yetişemiyorum. Günde 13 saat çalışmak zorunda kalıyorum" dedi.

Taleplere yetişemiyor! 136 TL'ye alıp 6 bin TL'ye satıyor... Günde 13 saat çalışıyor: "Ölü fareleri seksi şov kızlarına dönüştürüyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan Caitlin Hillis isimli bir kadın taksidermist olarak görev yapıyor. Bu da ölü farelerin vücut yapısının bozulmadan yeniden işlenmesi anlamına geliyor. Hillis, ölü fareleri renkli tüyler ve sahte kirpikler kullanarak onları şov kızlarına dönüştürüyor.
Talebin o kadar yüksek olduğunu söyleyen ve hayalindeki işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hillis, "Çocukken müzeye gitmeyi ve hayvanları görmeyi çok severdim ancak bir bir taksidermist olacağımı hiç düşünmemiştim. İnsan taksidermiyi seviyor. Çünkü onu tuhaf ve eğlenceli buluyor" dedi.

İKİ İLA ÜÇ HAFTA SÜRÜYOR

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Caitlin Hillis hayvanat bahçelerine yiyecek sağlayan yerel yetiştiriciden dondurulmuş olarak satın aldığı kemirgenleri kurutmanın genellikle iki ila üç hafta sürdüğünü ve bunları büyük bir dondurucuda sakladığını söyledi.

Fare başına yerel işletmecilere 4 dolar (yaklaşık 136 TL) ödeme yaptığını dile getiren Hillis, "Tüm süreç yaklaşık 1 ay sürüyor. Sanat eserlerimin ülkenin her yerinde olması hala aklımı başımdan alıyor. Sanırım artık neredeyse her eyalette bir tane var. Garip olmak , farklı bir şey yapmak ve bu kadar çok insanın bundan keyif alması gerçekten harika bir duygu" dedi.

6 BİN TL'YE SATIYOR

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Fareleri 185 dolar (yaklaşık 6 bin 326 TL) satan Hillis, onları "göz alıcı" performansçılar olarak giydirip pozlandırıyor. Pozların akrobatlardan, burlesque performansçılarından ve göbek dansçılarından esinlendiğini ancak hepsinin hayvanın daha küçük uzuvlarına uyacak şekilde değiştirildiğini söylüyor.

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Amerika fare
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