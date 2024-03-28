MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Talu çifti kuaförlerini de dolandırmış! 7 bin dolarını alıp...

Talu çifti kuaförlerini de dolandırmış! 7 bin dolarını alıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 09:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu tutuklanmıştı. Talu çifti kuaförlerinden bakın kaç bin dolar almış.

Talu çifti kuaförlerini de dolandırmış! 7 bin dolarını alıp...

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanmıştı.

Ponzi sistemiyle 150 milyonluk vurguna imza atıp yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek tutuklanan Talu çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Talu çifti hakimlik ifadesinde aylık kazançlarını açıkladı! Talu çifti hakimlik ifadesinde aylık kazançlarını açıkladı!

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; çiftin kuaförü A.K savcılığa şikâyette bulundu.

Kuaförlerini de dolandırılan Talu çifti için “Bağdat Caddesi’nde açacağı kuaföre ortak olma vaadiyle 7 bin dolarıma (225 bin TL) kondu” denildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz polisi izdihamdan korktu! Şaşırtan kararİngiliz polisi izdihamdan korktu! Şaşırtan karar
Eski yarışmacı akım videosu çekmek isterken yaralandı! Köpekleri rahat vermeyince...Eski yarışmacı akım videosu çekmek isterken yaralandı! Köpekleri rahat vermeyince...
Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı paylaştı! Dakikalar içinde 3 bin beğeniKan Çiçekleri'nin Dilan'ı paylaştı! Dakikalar içinde 3 bin beğeni
Anahtar Kelimeler:
kıvanç talu sosyal medya Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Merakla bekleniyordu! Görüntüler sızdı...

Merakla bekleniyordu! Görüntüler sızdı...

Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu!

Bir şirket daha halka arz oluyor: Talep toplama tarihleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.