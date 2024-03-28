Talu çifti kuaförlerini de dolandırmış! 7 bin dolarını alıp...

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, çevresini 150 milyon lira dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Gürcistan'dan gelişlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak tutuklanmıştı.

Ponzi sistemiyle 150 milyonluk vurguna imza atıp yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye’ye geri dönerek tutuklanan Talu çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; çiftin kuaförü A.K savcılığa şikâyette bulundu.

Kuaförlerini de dolandırılan Talu çifti için “Bağdat Caddesi’nde açacağı kuaföre ortak olma vaadiyle 7 bin dolarıma (225 bin TL) kondu” denildi.





