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Tam 63 kilo verdi! Onu gören tanıyamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Mide botoksu ya da ameliyata gerek duymadan tam 63 kilo veren Claire Wills isimli kadın, değişimiyle takdir topladı. Peki değişimiyle pek çok kişinin sempatisini kazanan Claire bu zorlu yolda nasıl hedefine ulaştı?

Alkol ve yağlı yiyecekleri tüketmeyi bırakarak işe başlayan Claire, protein bazlı beslenmeye başladı. Egzersiz yapmayı da ihmal etmeyen Wills, değişim için önce mental açıdan bunu başarmak gerektiğini vurguladı. Takipçileri Wills'in eski ve yeni görünümü karşısındaki şaşkınlıklarını paylaşımlarıyla dile getirdi.

Claire Wills, diyet ve egzersizlerle 63 kilo verdi, paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bıraktı.
Claire Wills tam tamına 63 kilo verdi. Peki bunu nasıl yaptı?
Claire Wills, takipçileriyle uyguladığı yöntemi paylaştı.
Wills, öncelikle alkolü ve yağlı yiyecekleri tüketmeyi bırakarak işe başlamış.
Bunların yerine protein bazlı besinler tüketmiş, egzersiz yapmaya başlamış.
Eskiden yürümeye üşendiğini söyleyen Claire Wills, şimdi ise maraton koşularına hazırlanıyor.
Claire Wills en büyük değişim kafada başlar diyerek mental açıdan bunu başarmak gerektiğini vurguluyor.
Claire Wills'ın paylaşımı binlerce kez beğeni aldı. Paylaşıma, insanların hayretler içerisinde kaldığını belirttiği çok sayıda yorum yapıldı.
Bir takipçisi Claire Wills'a övgüsünü ve şaşkınlığını, 'gözlerime inanamıyorum tamamiyle farklı biri olmuşsun' diyerek dile getirdi.
Bir diğeri Claire için 'o gerçek bir efsane' dedi.
Başka bir takipçisi de Clair'e, 'onun bu uğurda yaptıkları ilham verici' diyerek beğenisini vurguladı.
İşte Claire Wills'ın motivasyon kaynağı paylaşımlarından bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Claire Wills diyet kilo

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