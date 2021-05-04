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Tam kapanma sonrası açılma nasıl olacak? İşte bayram sonrası senaryo

04.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın henüz başlarında olmamıza rağmen 17 Mayıs sonrası 'açılma' dönemiyle ilgili senaryolar gelmeye başladı. Süreçle ilgili gelen bilgilere göre tam kapanma sonrası açılma kademeli şekilde olacak.

Tam kapanma sonrası açılma nasıl olacak? İşte bayram sonrası senaryo

29 Nisan'da başlatılan tam kapanmada 6. güne girmişken, koronavirüs vakalarındaki düşüş de umut verici hal aldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan güncel verilere göre son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 501 oldu. 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

TAM KAPANMA SONRASI AÇILMA NASIL OLACAK?

Tam kapanmanın başladığı ilk günden beri sürecin sonunda nasıl bir yol izleneceği tartışılırken, yeni senaryolar da gelmeye devam ediyor. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre bayram sonrası açılma kademeli olacak. Buna göre, önce okulların açılması planlanırken, ikinci aşamada ise tek dükkanlar, yani berber ve küçük esnaf gibi işletmeler açılacak. Üçüncü aşamada ise belli kurallar çerçevesinde kafe ve restoranlar açılacak.

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