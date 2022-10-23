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  4. Tamamen yanlış biliniyor: Tüm cinsel yaşamı etkiliyor! Ön sevişmeyi uzatmanın yolları basit

Tamamen yanlış biliniyor: Tüm cinsel yaşamı etkiliyor! Ön sevişmeyi uzatmanın yolları basit

23.10.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik hakkında birçok doğru bilinen yanlış bulunuyor. Üzeri kapalı bir konu olan cinsellik hakkındaki bu yanlış bilgilerin düzeltilmemesi daha büyük sorunlara yol açarak psikolojik ve sosyal ilişkileri etkileyebiliyor. Seksologlar insanların çoğunun ön sevişmeyi yeteri kadar yapmadığını belirtiyor. Seks sırasında atlanan ön sevişme orgazm olmaktan uzaklaştırabiliyor. Ancak bu süreyi doğru adımlar ile uzatmak mümkün.

Tamamen yanlış biliniyor: Tüm cinsel yaşamı etkiliyor! Ön sevişmeyi uzatmanın yolları basit

Cinselliğin sadece cinsel organlar ile olan bir birleşme olduğunu düşünenler yanılıyor. Cinsel ilişki sırasında yapılan aceleci davranışlar seksten alınan zevkin oldukça düşmesine ve zamanla sıkıcı hale gelmesine neden oluyor. Sırf bu sebeple bile boşanan birçok çift bulunuyor. Uzmanlara göre cinselliği daha zevkli hale getiren ön sevişme biyolojik, psikolojik ve duygusal nedenlerle önemlidir. Her iki taraf için de gerekli olan ön sevişmenin ideal süresi ne kadar olmalıdır?

KADIN VE ERKEKLERİN CİNSELLİK GÖRÜŞLERİ FARKLI OLABİLİR

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Cinsellik söz konusu olduğunda, erkekler ve kadınlar arasında birçok fark bulunuyor. Erkekler genellikle daha kolay tahrik olurken kadınların ısınması biraz daha uzun sürebiliyor. Bu sebeple cinsel ilişkiye hazırlık aşaması olan ön sevişmenin süresini iyi ayarlamak gerekiyor. Sex Research dergisinde yayınlanan bir çalışmada, hem erkekler hem de kadınlar arasında ideal ön sevişme süresi araştırıldı.

İDEAL SÜRE DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA UZUN

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Araştırma, ideal ön sevişme ve cinsel ilişki sürelerinin yanı sıra eşlerinin arzu ettikleri ön sevişme ve ilişki süresine ilişkin algılarını bildiren 152 heteroseksüel çifti içeriyordu. Katılımcılar ayrıca karşı cinsin istediğini düşündükleri ön sevişme ve ilişki süresini de bildirdiler. Çalışma, “İdeal ön sevişme ve cinsel ilişki süresi, her iki cinsiyet için de gerçek süreden önemli ölçüde daha uzundu” dedi.

KADINLAR BU DURUMU HAFİFE ALIYOR

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İlginç bir şekilde, erkekler değil de kadınlar, partnerlerinin arzu ettikleri ön sevişme ve ilişki süresini önemli ölçüde hafife aldılar. “Hem erkeklerin hem de kadınların, eşlerinin ideal ön sevişme ve cinsel ilişki süresine ilişkin algılarının, kendi cinsel stereotipleriyle, eşlerinin kendilerine bildirdiği cinsel isteklerden daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğu bulundu; bu, insanların, eşlerini tahmin ederken cinsel stereotiplere güvendiğini öne sürüyor.”diye ekledi.,

ÖN SEVİŞME NE KADAR SÜRMELİ?

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Hem erkekler hem de kadınlar, ön sevişmenin 18 ila 19 dakika arasında yaklaşık olarak aynı miktarda sürmesini istediklerini söylüyorlar. Bununla birlikte, araştırmaya göre ön sevişme tipik olarak kadınlar için yaklaşık 11 dakika ve erkekler için 13 dakika sürmektedir.

ÖN SEVİŞMEYİ UZATMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

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  • Birçok seks uzmanı, ön sevişmenin gücünü yatak odasının dışında başlamasının etkili açıklıyor. Eve gitmeden önce arsız mesajlar veya resimler göndermek, başlamadan önce işleri renklendirmenin kesin bir yoludur.
  • Kirli konuşma, doğal olarak artan tutkuyla sonuçlanan cinsel gerilimi artırdığı gösterilen daha az bilinen bir başka ön sevişme şeklidir.
  • Erkekler için, partnerinizden artan arzu ile eş anlamlı olan üç vücut parçası dudaklar, meme uçları ve klitoris içerir. Bunların, bir kadının hazır olduğundan daha fazlasını garanti eden en hassas vücut parçalarından bazıları olduğu söylenir.
  • Seksolog doktor Rajan Bhonsle, bazı şeyleri harekete geçirdiği kanıtlanmış, cinsel olmayan bazı yollar sunuyor. Bunlar şunları içeriyor:

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  • Birlikte bir tatil planlamak
  • Birlikte gülmek
  • Birlikte çalışmak
  • Birlikte yemek pişirmek
  • Dans etmek
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