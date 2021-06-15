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  4. Bursa'da yürekleri ağza getiren olay! Tamire bırakılan telefon böyle patladı

Bursa'da yürekleri ağza getiren olay! Tamire bırakılan telefon böyle patladı

15.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren telefon tamir iş yerinde meydana gelen olayda, telefon patladı. Alevlerin çıktığı anda iş yeri sahibi İdris Akbaş, saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Cuma Mahallesi’ndeki telefon tamir iş yerinde meydana geldi.

PATLAMA ANI KAMERADA

İş yeri sahibi İdris Akbaş, müşterinin bıraktığı arızalı telefonu camın önüne koyup, çay ikramı için yöneldi. Telefonun yanından bir adım uzaklaştığı sırada, telefon bir anda patladı. Alev topuna dönen telefonu gören Akbaş, telefonu eliyle söndürmeye çalıştı. Saniyeler yararlanmaktan kurtulan Akbaş, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Telefonun patlama anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"TELEFONUN BATARYASI PATLADI"

Olayı anlatan İdris Akbaş, "Müşterimiz batarya değişimi için telefonunu bıraktı. Telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz; vatandaşlara bataryası şişik olarak kullanmamalarını söylüyoruz. Bunu tevafuk olarak görüyorum. Bazı ikramlar bazı kötülükleri örtüyor tezini görmüş olduk" dedi.

(İHA)

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