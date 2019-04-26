KADIN

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 26.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Amanda Stanley içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu. Yüksek ateş, tansiyon, kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan Amanda için doktorlar, '24 saat içinde buraya gelmeseydi muhtemelen ölecekti' yorumunda bulundu.

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Fotoğrafçılık işiyle uğraşan Amanda Stanley, içinde kalan tampon yüzünden toksik şok sendromu yaşadı. Ölümle burun buruna kalan talihsiz kadın regl döneminden sonra grip, yüksek ateş benzeri şikayetler yaşayaınca basit bir soğuk algınlığı yaşadığını düşündü ancak tuvalete gittiğinde olayın bambaşka bir nedenden kaynaklandığını anladı.

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Tuvalet kağıdına baktığında gazlı bez parçasını gören Amanda, ''Soğuk algınlığı yaşadığımı düşünüyordum. Fakat tuvalete gittiğimde içimden gazlı bez çıktığını gördüm ve bunun bir tampon olduğunu anladım.

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Hemen çantamdaki temiz bir tampona baktım ve pamuğu bir arada tutan bir astar olduğunu farkettim. 40 derece ateşim vardı hemen jinekoloğumu aradım ve acil olarak gelmemi istedi. Korkmaya başlamıştım. Tampon içimde ne kadar süredir böyle bilmiyorum ama eğer bunu 24 saat sonra keşfetseydim şimdi yaşamıyor olacaktım. Hastaneye zamanında geldiğim için, durumumun doğru şekilde teşhis edilmesi ve tedavi olabildiğim için çok şanslıyım'' diye konuşuyor.

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Bu benim başıma gelmez diye düşündüm diyen Amanda konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Toksik şoku bilmiyordum. Kutunun üzerinde yazılanları okumuştum ama bunun beni asla etkilemeyeceğini düşünmüştüm. Tamponları her zaman çok özenli ve zamanında kullanırım.

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İçimde parça kalacağını hiç düşünmemeiştim. Şimdi diğer insanlarında semptomları bilmesini istiyorum, çünkü tedavi ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Hayatımı bir daha asla riske sokmak istemem o yüzden asla tampon kullanmam.''

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Toksik şok sendromu nadir fakat hayatı tehdit eden bir durumdur. Bakteriler tarafından vücuda girerek ve zararlı toksinleri serbest bırakarak tetiklenir. Durum genellikle genç kadınlarda tampon kullanımıyla bağlantılıdır, ancak herhangi bir yaştaki herkesi etkileyebilir. Toksik şok hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

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Semptomlar şunları içerir: baş ağrısı, 39C veya üzeri ateş, grip benzeri semptomlar, titreme, kas ağrıları, boğaz ağrısı, ishal ciltte döküntü, baş dönmesi, bayılma, kafa karışıklığı ve öksürük.

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Anahtar Kelimeler:
toksik şok sendromu kadın sağlığı tampon kullanımı

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