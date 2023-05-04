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Tan Taşçı'yı çıldırttılar! "Bana çektiren tüm sapıkları..."

04.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini Tan Taşçı olarak tanıtan dolandırıcı pek çok yeri ve kişiyi kandırdı. Sahte Tan'a dava açan Taşçı Instagram hesabından isyan etti. Şarkıcı "Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk. Ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını çekerken de ben ziyaret edeceğim, inşallah!" dedi.

Tan Taşçı'yı çıldırttılar! "Bana çektiren tüm sapıkları..."

Şarkıcı Tan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündemde. Şarkıcı Tan Taşçı kendisini ‘Tan Taşçı’ diye tanıtan kişinin yaptıklarını duyunca çileden çıktı.

Tan, Instagram hesabından paylaştığı yazıda sanatçı arkadaşlarını, güzellik merkezlerini, mekanları arayan kişinin kendisini Tan Taşçı diye tanıtıp kandırdığını söyledi.

Kendisini Tan olarak tanıtarak insanları işleten sapık hala Whatsapp profiline bir fotoğraf koyup herkesi kandırmaya devam ediyor!

Şarkıcı açıklamasında şunları yazdı:

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"Güzellik merkezlerini arayarak randevu alıyor, yahu ben ne alaka!? Hadi geleceğim diyelim, gelmek için sizi neden gece 3’te arayım, ne işim olabilir ki? Uyku güzelliği mi?!

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ARTIK ACIMAK YOK

Markalardan ürünler isteniyor falan! Ben ne zaman ürün istedim ki? Hiç yapmadığım işler! Sanatçı arkadaşlarımı arayıp saatlerce konuşup düetler, besteler yapılıyor! Mekanlarla konuşulup anlaşma yapılıyor. Yıllardır bar, gece kulübü ve performans hall sahnelerine çıkmadığımızı biliyorlar ona rağmen inanıyorlar!

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Çeşme’de adamın biri telefonla arayıp Tan’dan şampanya diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar… Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk. Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk. Ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını çekerken de ben ziyaret edeceğim, inşallah!"


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