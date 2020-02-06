Tanısı zor konulan dermotolojik hastalıklara dikkat!

Cilt hastalıklarında tanı süreci, tablonun karmaşıklığı ya da belirtilerin benzerlik göstermesi nedeniyle bazen güçleşebilmektedir. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen cilt hastalıklarında ilk önce dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Tedavi süreci başladıktan sonra yanıt alınamıyorsa farklı dermatoloji uzmanlarından görüş alınabilir. Örneğin çocuk hastalardaki cilt rahatsızlıklarında bazen önce farklı branşlarda ilaç tedavisine başlanabilmektedir. Farklı ilaçların kullanılması bu lezyonların görünümünü bozarak dermatoloji uzmanının tanı koymasını zorlaştırabilir. Dermatolojide lezyonun yerleşimi, süresi, dağılımı, tipi, şekli ve değişimi tanı kriterlerini oluşturur. Bir lezyonun sırt ve karın bölgesinde çıkmasıyla kol bacak gibi bölgelerde çıkması farklı hastalıkları akla getirebilmektedir.

FARKLI UZMAN GÖRÜŞLERİ GEREKEBİLİYOR

Dermatoloji bölümü olarak hastalıklara teşhis konulurken bulgular doğrultusunda en sık görülenden en nadir görülene doğru gidilmektedir. Örneğin yüzde kızarıklıkla başvuran bir hastada kızarıklıkların durumuna göre rozasea, seboreik egzama ya da atopik dermatitten şüphelenilebilir. Oysa bunların yanında halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus ya da dermatomiyozit gibi hastalıkların da düşünülmesi gerekmektedir. Görülme sıklığı az olan bu hastalıklar rahatlıkla göz ardı edilebilmektedir. Ya aynı uzmana birkaç ziyaret sonrası ya da farklı uzmanlara gidildikten sonra gerçek tanıya ulaşılabilir. Bazı hastalıklarda ise kan testleri ve biyopsiler yardımıyla erken tanı konulabilmektedir.