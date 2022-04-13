Tanıtıma "7" kala: BMW i7 için meraklandıran paylaşım!

BMW'nin "dünyanın ilk tamamen elektrikli lüks sedan otomobili" iddiasında bulunarak bahsettiği yeni otomobili BMW i7'nin dünya prömiyeri 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Şirket, aslında yeni BMW i7 dahil olmak üzere yeni BMW 7 serisini sunacak. BMW şimdi ise 7 gün sonra tanıtılacak otomobile ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamada yeni bir görüntü paylaşıldı.

BMW i7'NİN AYDINLATMA DETAYLARINA YER VERİLDİ

BMW'nin açıklamasında paylaştığı görüntüye baktığımızda, yaklaşan i7'nin büyük böbrek ızgarasının aydınlatılmış çerçevesi ve ince farları karşımıza çıkıyor. Ancak otomobilin tam görüntüsü paylaşılmadığı için diğer birçok detay saklı kalmış gibi görünüyor. Bu da sosyal medyadaki bir kısım otomobilseverin meraklanmasına neden oluyor.

Tüm detayları görebilmek adına ise önümüzdeki hafta düzenlenecek i7 ve yeni 7 serisinin tanıtımını beklemek gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi yeni BMW i7 ve 7 Serisi, 20 Nisan Salı günü tanıtılacak.

