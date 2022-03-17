BMW birkaç hafta sonra piyasaya sürmeyi planlıyor! İçinde "sinema" olacak

BMW, BMW 7 serisinin dünya prömiyerinden birkaç hafta önce ayrıntılarını verdi. Ayrıca elektrikli geleceğe yatırım yapan firmalardan biri olan Alman otomobil devi yeni BMW 7 serisine ve serinin en güçlü BMW 7 modeli olacak BMW i7'ye dair birkaç görüntü de sundu.

İŞTE BMW 7 SERİSİ

BMW'nin yayınladığı açıklama ile amiral gemisi sedanın çift far ve böbrek ızgara gibi "tamamen yeniden yorumlanmış" bir dizi tasarım öğesi taşıdığı ortaya çıktı. BMW, ızgaranın modern ve ayırt edici bir görünüm elde etmek için tamamen yeniden yorumlandığını söyledi.

EN GÜÇLÜ BMW 7 SERİSİ: BMW i7

BMW, yeni 7 Serisinin tamamen elektrikli versiyonu olan i7'nin WLTP'ye göre 580 ila 610 km arasında tahmini bir menzile sahip olacağını açıkladı. BMW CTO'su Frank Weber, “Tamamen yeni elektrikli BMW i7 aynı zamanda en güçlü BMW 7 Serisidir” dedi.

Açıklamada, iç mekanda en yeni iDrive işletim sistemi ile oluşturulan kullanıcı deneyime odaklanılırken, kavisli ekran, gösterge paneli ve kapılardaki yeni tip ışık şeridinden de bahsedildi. Sky Lounge panoramik cam tavan da bu noktada BMW'nin bahsettiği özellikler arasında.

ARKA KOLTUKLARDA SİNEMA OLACAK

Ayrıca başka bir detay daha var. Açıklamaya göre i7'nin iç mekanında 32:9 panoramik ekran formatında olan ve 8K çözünürlükte içerik sunabilen BMW'nin ultra geniş 31 inç sinema ekranı bulunuyor. Ekran arka yolcular için kullanılıyor.



