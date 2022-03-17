HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. BMW birkaç hafta sonra piyasaya sürmeyi planlıyor! İçinde "sinema" olacak

BMW birkaç hafta sonra piyasaya sürmeyi planlıyor! İçinde "sinema" olacak

17.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomobil devi BMW, birkaç hafta içinde piyasaya sürmeyi planladığı yeni BMW 7 serisinin birkaç teaser görüntüsünü paylaştı. Söz konusu görüntüler, bazı ilginç özellikler ile birlikte serinin amiral gemisi BMW i7'nin detaylarını gösterdi. Ayrıca BMW'nin "sinema ekranı" kararı da ortaya çıktı.

BMW birkaç hafta sonra piyasaya sürmeyi planlıyor! İçinde "sinema" olacak

BMW, BMW 7 serisinin dünya prömiyerinden birkaç hafta önce ayrıntılarını verdi. Ayrıca elektrikli geleceğe yatırım yapan firmalardan biri olan Alman otomobil devi yeni BMW 7 serisine ve serinin en güçlü BMW 7 modeli olacak BMW i7'ye dair birkaç görüntü de sundu.

İŞTE BMW 7 SERİSİ

BMW'nin yayınladığı açıklama ile amiral gemisi sedanın çift far ve böbrek ızgara gibi "tamamen yeniden yorumlanmış" bir dizi tasarım öğesi taşıdığı ortaya çıktı. BMW, ızgaranın modern ve ayırt edici bir görünüm elde etmek için tamamen yeniden yorumlandığını söyledi.

EN GÜÇLÜ BMW 7 SERİSİ: BMW i7

BMW, yeni 7 Serisinin tamamen elektrikli versiyonu olan i7'nin WLTP'ye göre 580 ila 610 km arasında tahmini bir menzile sahip olacağını açıkladı. BMW CTO'su Frank Weber, “Tamamen yeni elektrikli BMW i7 aynı zamanda en güçlü BMW 7 Serisidir” dedi.

P90454291_highRes_the-new-bmw-7-series

Açıklamada, iç mekanda en yeni iDrive işletim sistemi ile oluşturulan kullanıcı deneyime odaklanılırken, kavisli ekran, gösterge paneli ve kapılardaki yeni tip ışık şeridinden de bahsedildi. Sky Lounge panoramik cam tavan da bu noktada BMW'nin bahsettiği özellikler arasında.

ARKA KOLTUKLARDA SİNEMA OLACAK

Ayrıca başka bir detay daha var. Açıklamaya göre i7'nin iç mekanında 32:9 panoramik ekran formatında olan ve 8K çözünürlükte içerik sunabilen BMW'nin ultra geniş 31 inç sinema ekranı bulunuyor. Ekran arka yolcular için kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aston Martin Vantage rüzgarı estirecek! F1 Edition...Aston Martin Vantage rüzgarı estirecek! F1 Edition...
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması!ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması!
Sayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılarSayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar
Anahtar Kelimeler:
BMW
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

15 maddelik barış planında Türkiye detayı!

15 maddelik barış planında Türkiye detayı!

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.