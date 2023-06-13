Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! 'Laf ağızdan bir kere çıkar' diyerek paylaştı, heykelini dikmek için muvafakat istedi

Tanju Özcan, heykelini dikmek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muvafakat istedi! Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi yeniden kazanması halinde Bolu’ya heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verdiği sözü yerine getirmek için ilk adımı attı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme alan Özcan, Bolu’ya dikmeyi planladığı heykel için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muvafakat istedi.

"HEYKELİNİZİ DİKME SÖZÜ VERMİŞTİM! KİŞİDEN MUVAFAKAT ALINMASI GEREKTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Özcan gönderdiği mektubunda, “Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu dahilde yaşayan birinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır." dedi.

"SÖZÜMÜ YERİNE GETİREBİLMEM İÇİN..."

Özcan mektubunun devamında "Sözümü yerine getirebilmem için, heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı. (İHA)

TANJU ÖZCAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI! 'LAF DELİKANLININ AĞZINDAN BİR KERE ÇIKAR'

Öte yandan Özcan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Recep Tayyip Erdoğan’a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar. Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim." dedi.



