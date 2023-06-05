HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler! Yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı: Aklımızla alay ettiniz!

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler! Yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı: Aklımızla alay ettiniz!

05.06.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı. Mektubunda Kılıçdaroğlu'na sert suçlamalar yönelten Özcan, "Kendinizi Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. ’Ben ne yapabilirim liderler karar verdi’ demek suretiyle aklımızla alay ettiniz" diye yazdı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler! Yazdığı mektubu kamuoyuyla paylaştı: Aklımızla alay ettiniz!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazdı. Açıklamalarda bulunan Özcan, mektubunda yer verdiği satırları basın mensuplarına da okudu.

"AKLIMIZLA ALAY ETTİNİZ"

Özcan mektubunda, "Göreve geldiğiniz 13 yıldan bu yana toplam 11 genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda başarılı olamadık. (2019’da göreceli olarak kısmi bir başarı söz konusudur.) Partiyi birinci parti yapma söyleminiz hiçbir zaman gerçekleşmemiş 7 Haziran 2015 ve 18 Mayıs 2023 seçimleri haricinde partimiz, rakip yapıdan 2 kat fark yemiştir. Bu süreçte aynı şeyleri yaparak, toplumdan kopuk benzer insanlarla çalışarak, aynı cümleleri kurarak oyumuzu artırmayı umduk ama olmadı. Demokrasiyi hiç ağzınızdan düşürmediğiniz halde, hiçbir kayıp seçimden sonra koltuğunuzu yeni, daha genç birine bırakmayı düşünmediniz veya kendi koltuklarını korumak için tabanın genel kanaatini yansıtmayan sizi seçecek kurultay delegelerinin seçimine bile isteye destek verdiniz. Sizi kandıranların dolduruşuna gelip, başta Sayın Meral Akşener olmak üzere gerçek vatanseverlerin uyarılarını dinlemeden kendinizi aday ilan ettirdiniz. İyi Parti dışında, toplamı yüzde 1 bile etmeyen, Demokrat Parti hariç AK Parti’den dışlanmışlarla yola çıktınız. 5 parti başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık garanti edince kendinizi onlara Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiniz. ’Ben ne yapabilirim liderler karar verdi’ demek suretiyle aklımızla alay ettiniz" ifadelerine yer verdi.

1

"PARTİ EMEKÇİLERİNİ FAZLASIYLA ÜZMÜŞ VE KÜSTÜRMÜŞTÜR"

Mektubunu okumaya devam eden Özcan, Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye yıllardır emek veren kişileri üzdüğünü belirterek, "Bu da yetmezmiş gibi, adaylığınızın garantisi karşılığında AK Parti’den koltuk kaybı yüzünden ayrılmış, dışlanmış insanların kurduğu bu partilere 40’a yakın milletvekili kontenjanı vermeniz, partimize yıllardır maddi manevi emek veren parti emekçilerini fazlasıyla üzmüş ve küstürmüştür" dedi.

2

"DEĞİŞİM ŞART"

"Ben başımı kuma gömmüyorum" diye Özcan, "Eski ve yeni milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları, söylediklerimin tamamının doğru olduğunu biliyor. Arkadaşlar biz devrimci bir partiyiz. Direnmemiz gerektiğinde direniriz. Değişim zamanı gelince de ’Değişim şart’ diyebilmeliyiz. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk. Değişim şart ve kral çıplak" dedi.

İlginizi Çekebilir

CHP'de yeni MYK belli oldu!

CHP'de yeni MYK belli oldu!

 Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!

 'Can Atalay' çağrısı: 'Derhal' diyerek paylaştı!

'Can Atalay' çağrısı: 'Derhal' diyerek paylaştı!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'de yeni MYK belli oldu! CHP'de yeni MYK belli oldu!
İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!
Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Bolu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.