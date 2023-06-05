SON DAKİKA | CHP'de yeni MYK belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı... Sürpriz isimler var

Son dakika haberi: 2023 seçimleri hem hükümette hem de ana muhalefet partisi CHP'de önemli değişimlerin zeminini hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük oranda değişim gerçekleşirken CHP'de de yapılan istişareler sonucu yönetim kadrosu değişti.

SON DAKİKA | CHP'DE YENİ MYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni MYK üyeleri belli oldu. 15 üyeden oluşan MYK'da örgüt yönetimleri görevi Ahmet Akın'a, sosyal medya yönetimi ise Eren Erdem'e verildi.

Yeni üyeler şöyle:

"1. GENEL BAŞKAN

PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR AYSU BANKOĞLU

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

10.LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ