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SON DAKİKA | CHP'de yeni MYK belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı... Sürpriz isimler var

05.06.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlerin ardından CHP'nin yönetim kadrosunda beklenen büyük değişim gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen MYK toplantısında Kılıçdaroğlu tüm MYK üyelerinin istifalarını kabul etmişti. Bugün yapılan toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu.

SON DAKİKA | CHP'de yeni MYK belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı... Sürpriz isimler var

Son dakika haberi: 2023 seçimleri hem hükümette hem de ana muhalefet partisi CHP'de önemli değişimlerin zeminini hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük oranda değişim gerçekleşirken CHP'de de yapılan istişareler sonucu yönetim kadrosu değişti.

SON DAKİKA | CHP'DE YENİ MYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni MYK üyeleri belli oldu. 15 üyeden oluşan MYK'da örgüt yönetimleri görevi Ahmet Akın'a, sosyal medya yönetimi ise Eren Erdem'e verildi.

Yeni üyeler şöyle:

"1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

  1. AHMET AKIN
    YEREL YÖNETİMLER

  2. AYLİN YAMAN
    SOSYAL POLİTİKALAR

  3. AYSU BANKOĞLU
    TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

  4. BÜLENT KUŞOĞLU
    İDARİ VE MALİ İŞLER

  5. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
    BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

  6. EREN ERDEM
    SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

  7. FAİK ÖZTRAK
    EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

  8. HASAN EFE UYAR
    İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

  1. NESLİHAN HANCIOĞLU
    GENEL SEKRETER

  2. SEMRA DİNÇER
    DOĞA HAKLARI

  3. TAHSİN TARHAN
    YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

  4. YUNUS EMRE
    BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

  5. ZEYNEL EMRE
    HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ"

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