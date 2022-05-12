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Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler: ‘Yavrum, bu büyüklere masallar’

12.05.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen Tansu Çiller, Millet İttifakı'na yönelik ağır eleştirilerde bulunarak “Türkiye'yi tökezletirler” mesajı verdi. Millet İttifakı’nın parlamenter sisteme yeniden dönüş açıklamaları ile ilgili de konuşan Çiller ‘Yavrum, bu büyüklere masallar. Merkez sağı yeniden inşa etmek lazım, çünkü çimento burada’ ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler: ‘Yavrum, bu büyüklere masallar’

Eski başbakan Tansu Çiller, son dönemde Millet İttifakı'na yönelik eleştirileri ve Cumhur İttifakı'na yakın açıklamalarıyla gündeme gelirken parti kuracağı iddiaları ile bir dönem çok konuşulmuştu.

Tansu Çiller, verdiği Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Millet İttifakı hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Cumhur İttifakı'nı merkez sağ olarak görmediğini belirten Çiller, Millet İttifakı için ise "Orada Türkiye'yi tökezletecek bir oluşum var" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı ya da kurulu olan bir partinin genel başkanı olarak yeniden siyasete döneceği iddiası günlerce konuşuldu. Yeni parti iddialarıyla ilgili renk vermeyen Çiller, siyasete ilişkin suskunluğunu bozdu.

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‘YAVRUM, BU BÜYÜKLERE MASALLAR’

İstanbul'da yaşadığı yalısında yapılan söyleşide dikkat çeken ifadeler kullandı. Altı tane değişik fikir, daha bir masanın etrafında oturup karar veremiyorlar, daha cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar. Ve bir de HDP'nin ipine asılılar" ifadelerini kullanan Çiller, "Cumhurbaşkanı'nın evet demesiyle de referanduma gidecekler ve parlamenter sistemi yüzde 60-62 çoğunlukla getirecekler. Yavrum, bu büyüklere masallar. Merkez sağı yeniden inşa etmek lazım, çünkü çimento burada" diye konuştu.

"MİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ TÖKEZLETİR"

Konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik ağır eleştirilerde bulunan Çiller, şöyle devam etti: "Bence şu anda sadece merkez sağ değil, merkez sol da yok. Şimdi, AKP'nin eksiklikleri var, Millet İttifakı'nın da eksiklikleri var. Cumhur İttifakı, bir merkez sağ oluşumu değil. Millet İttifakı'na baktığım zaman Türkiye'yi gerçekten tökezletecek bir oluşum görüyorum orada.

‘BUNLARI ONLARDAN BAĞIMSIZ GÖREMEZSİNİZ’

Altılılara bakalım, o altılı iskemleleri toplayalım. Orada ne görüyorsunuz? AK Parti'de aktif olarak icraat içinde olmuşlar, en tepelerine yükselmişler, bunları da onlardan bağımsız olarak göremezsiniz. Millet İttifakı, aynaya bakarsa Cumhur İttifakı'nın kalıntılarını görür. Ancak Cumhur İttifakı da merkez sağı Türkiye için kaos var. Benim derdim gençler."

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Tansu Çiller AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP İYİ Parti

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