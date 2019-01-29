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Cadı oldukları iddiasıyla altı çocuğu 'vücut parçaları için' öldürdüler

BBC BBC
29.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Tanzanya'nın güney batısındaki Njombe bölgesinde kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş halde altı çocuk cesedi bulundu.

Cadı oldukları iddiasıyla altı çocuğu 'vücut parçaları için' öldürdüler

Çocukların 2-9 yaş arasında olduğu, bazılarının uzuvlarının bulunmadığı açıklandı.

Njombe Bölge Yargıcı Ruth Msafiri, "Bu tamamen batıl inançlarla ilgili, çoğu insan büyülerden medet umuyor" dedi.

Polis, üçü aynı aileden olan kurbanların bir yakın akrabasını şüpheli olarak gözaltına aldı.

Aralık ayı başından beri Njombe bölgesinde toplam 10 çocuk kayboldu, bunların dördü canlı bulundu.

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Bölgedeki bazı 'büyücülerin', yardım için kendilerine gelen insanlara, bazı vücut parçalarının sağlık ve zenginlik getirdiği yönünde telkinde bulunduğu biliniyor.

Yetkililer aileleri dikkatli olmaları ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri konusunda uyardı.

Çocukların, gece aileleri pazarda sebze satarken evlerinden alındığı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tanzanya vücut parçaları Njombe ceset Ruth Msafiri

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