Tanzanya'da feribot battı: 79 ölü

KAMPALA (AA) - Tanzanya’da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, yaptığı açıklamada, dün akşam yaşanan kazada 79 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Ölü sayının artabileceğini aktaran Mongella, “Feribotta kaç kişinin olduğuna ilişkin tahminde bulunamam. Şu anda odak noktamız kurtarmak.” diye konuştu.

Yüzlerce yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.

1996’da 800’den fazla kişi yine Viktorya Gölü üzerindeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.

