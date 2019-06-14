Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonundan yapılan açıklamada "Bu temelsiz iddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz" ifadeleri yer aldı. Perşembe günü Pompeo, ABD'nin edindiği istihbarat sonucunda, kullanılan silahların cinsi ve gerçekleştirilen saldırıların gelişmişliği göz önüne alındığında bu saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Twitter'da paylaştığı mesajında ABD'nin suçlamalarını ülkesine yönelik "sabotaj diplomasisi" ve "ekonomik terörü gizleme çabalarının" bir parçası olarak niteledi. ABD Ordusu, geç saatlerde İran'ın Japonya'ya ait tankerin kenarındaki patlamayan bir mayını çıkarmaya çalışırken görüntülendiği öne sürülen bir video da yayınladı. ABD'li askeri yetkililer, videoda görüldüğü iddia edilen İran Devrim Muhafızları Güçleri'ne ait bir devriye botunun daha sonra hızla bölgeden uzaklaştığını öne sürdü. KÖRFEZ'DE NELER YAŞANDI? Perşembe sabahı ABD donanmasının 5. filosu, Umman Körfezi'nde iki ayrı petrol tankerinden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel yayın kuruluşları, Norveç'e ait Front Altair ve Japonya'ya ait Kokuka Courageous adlı gemilerde patlamalar meydana geldiğini ve yangın çıktığını aktardı. Gemilerin işletmecileri, iki geminin toplam 44 mürettebatının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söylemişti. BBC'ye konuşan üst düzey bir İranlı yetkili İran'ın patlamalarla bir ilgisi olmadığını söylemişti. Olayın ardından Brent tipi petrolün ve Amerikan ham petrolü WTI'ın varil fiyatı yüzde 4,5'a yakın yükselmişti. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Katar'dan demir alan Marshall Adaları bandıralı gemiden 23 mürettebat, yangının ardından suya atladı ve bir İran donanması kurtarma gemisi tarafından kurtarıldı. Panama bandıralı ve Singapur'dan Suudi Arabistan'a gitmekte olan diğer gemiden suya atlayan 21 kişinin de aynı şekilde kurtarıldığı bildiriliyor. İran "kaza" sonrası mürettebatı kurtardığını açıkladı ancak bu bilgi henüz başka kaynaklarca doğrulanmadı. Front Altair gemisini kiralayan Tayvan devlet petrol rafinerisi CPC Corp'un sözcüsü Wu I-fang, 75 bin ton petrol taşıyan geminin torpidoyla vurulduğundan şüphelendiklerini açıkladı.