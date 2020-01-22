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  4. Taraklı'nın tarihi dokusu "beyaz" ve "kahverengi" boyayla korunacak

Taraklı'nın tarihi dokusu "beyaz" ve "kahverengi" boyayla korunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, tarihi dokuyu korumak için binaların dış cephesinde beyaz ve kahverenginin dışında boya kullanımı yasaklandı - Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı: - "İnşallah Taraklı'ya baktığınızda sadece tarihi konaklar değil bütün evlerde gözünüzü tırmalayacak hiçbir şey olmayacak"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın Osmanlı konaklarıyla ünlü ilçesi Taraklı'da, tarihi dokunun korunması için binaların dış cephesinde beyaz ve kahverenginin dışında boya kullanılmayacak.

2013 Yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonu seçilen, merkezi İtalya'da bulunan sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Taraklı'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca korumaya alınan, 100'ün üzerinde tarihi yapı bulunuyor.

Osmanlı mimarisinin korunduğu ender yerlerden Taraklı'da, tarihi konakları canlandırmak ve turizme kazandırmak için Sakarya Valiliği ve ilçe belediyesi arasında protokol imzalandı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede metruk durumda olup rölöveleri çıkartılmış, restore edilmeyi bekleyen tarihi konaklar olduğunu söyledi.

Sakarya Valiliğiyle yürütülen proje kapsamında bunların ayağa kaldırılmak istendiğini aktaran Pilavcı, Taraklı'da korunan bina sayısını artırmak ve ilçenin silüetinin düzeltmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

İlçedeki yapıların dış cephelerinde ana rengin beyaz, pencereler ve kat silmelerinin ise kahverengi olduğunu belirten Pilavcı, "Bununla ilgili bir karar aldık. Bütün Taraklı'da yapılan yeni binaların bile görüntüsünün, Osmanlı zamanında olduğu gibi, mevcut konaklarımızın hali gibi yapmak istiyoruz." dedi.

Pilavcı, belediye meclisi toplantısında buna ilişkin karar aldıklarını belirterek "İnşallah Taraklı'ya baktığınızda sadece tarihi konaklar değil, bütün evlerde gözünüzü tırmalayacak hiçbir şey olmayacak." diye konuştu.

- "Amacımız değerlere ve mirasa sahip çıkmak"

Restorasyonlar bittiğinde kentin çok güzel bir görüntüye kavuşacağını ifade eden Pilavcı, Osmanlı'dan bugüne gelen eserleri emanet kabul edip gelecek nesle korunmuş bir şekilde bırakmak istediklerini vurguladı.

İbrahim Pilavcı, konakların dışı kadar içlerinin de tescilli olduğuna dikkati çekerek "Dışı başka içi başka değil. Dış ve iç görüntüleri orijinal hali. Bizim konaklarımız tamamen aslına uygun olarak restore edilmiş yapılardır." ifadelerini kullandı.

- "Taraklı'ya has ürünler geliştirmek istiyoruz"

İlçede el sanatları ürünlerin kaybolmasını engellemek için Halk Eğitim Merkeziyle protokol imzalayarak 10 dokuma tezgahı kurduklarını anlatan Pilavcı, şunları kaydetti:

"Biz Taraklı'da el sanatları anlamında bir Çin ürünü istemiyoruz. Amasra'da, Safranbolu'da tezgahta gördüğünüz ürünü Taraklı'da da görüyorsunuz. Eminönü'ne gidiyorsun, orada da aynısı var. Aynı ürünü farklı tezgahlarda bulabiliyorsun. Biz Taraklı'da, Taraklı'ya has, özel ürünler geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var, önümüzdeki yaz hızlı bir şekilde müşterilerimize sunacağız."

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