Tarifini 30 yıllık ustası bile bilmiyor

Antalya'da ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen 'Meşhur 18 Bağaçaları' geleneği bu yıl da devam etti. Mustafa Zünbül'ün 1940'lı yıllarda ürettiği tahin, tarçın, hamur ve tereyağı ile yapılan 'bağaça', lezzetiyle yıllardır Antalyalıların ramazan sofrasında yer aldı. Dedesi ile aynı adı taşıyan Mustafa Zünbül'ün babası İdris'ten öğrendiği tarifle 3 kuşaktır sürdürdüğü geleneksel tat, Antalya çarşı mutfağı ve ramazan gelenekleri açısından önemli damak tadı olarak yer edindi.

'BAĞAÇA' YURT DIŞINDA DA ÜNLÜ

Üzeri susam ve fıstıkla süslenmiş tahinli geleneksel tat olan 'bağaça', güzel görünümü ve lezzetiyle Antalya'da 7'den 70'e herkesin severek tükettiği lezzet haline dönüştü. Tarihi Kaleiçi'ndeki imalathanede Mustafa Zünbül'ün babası İdris Zünbül ile günde 500 civarında ürettiği 'bağaça'nın ünü, Türkiye'nin farklı illerine kadar yayıldı. Sadece Antalya'da ulaşılabilen bu lezzeti bilenlerin siparişi için Mustafa Zünbül, farklı illere kargo ile gönderim yaptığını aktardı.

'BABAMIN, BENİM YAPTIĞIM GİBİ LEZZET ALAMAZLAR'

Babasının dedesinden öğrendiği lezzeti 3 kuşak devam ettirmenin gururunu yaşadığını anlatan Zünbül, imalathanede 30 yıldır çalışan hamur ustasının bile tarifi bilmediğini anlattı. 'Bağaça'yı lezzetiyle dedesi, babası ve kendisinin yapabildiğine değinen Zünbül, şöyle konuştu: