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Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Hanuf Domrul, kalabalık ailesi ve hayat hikayesiyle dikkat çekti. Resmi kayıtlara göre 1926 doğumlu olan Domrul, torununun torununu görerek ailesinin 5 kuşağına tanıklık etti. Kızının desteğiyle yaşamını sürdüren asırlık çınar, geride bıraktığı yüzyılda 171 kişilik bir aileye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve resmi kayıtlarda 1926 doğumlu olan 100 yaşındaki Hanuf Domrul, torununun torununu 5 kuşak görerek tarihe tanıklık ediyor.

Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var! 1

"SEFERBERLİK ZAMANINI GÖRMÜŞ, ATATÜRK’ÜN DÖNEMİNİ GÖRMÜŞ"

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden Hanuf Domrul, 1967 doğumlu olan kızı Fatma Domrul Sağır ile birlikte hayata tutunuyor.

Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var! 2

İlerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çeken Domrul, seferberlik yıllarından Atatürk dönemine, Türkiye-Suriye sınırının çizilmesinden günümüze kadar pek çok tarihi döneme canlı tanıklık ederek geçmişi zorlukla da olsa hatırlıyor. Domrul’un 3 kızı ve 4 erkek çocuğundan dünyaya gelen torunlarıyla birlikte 171 kişilik ailesi oldu.

Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var! 3

"RESMİ OLMAYAN KAYITLARA GÖRE 110 YAŞINDA"

Doğduğu günden bu yana annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve bakımını sevgiyle üstlenen kızı Fatma Dumrul Sağır, "Annem kimliğe göre 100 yaşında ama 10 yaşındayken kimliği çıkartılmış. Resmi olmayan kayıtlara göre 110 yaşında. Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk’ün dönemini görmüş. Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip. Annem alzheimer hastası ve başka bir hastalığı yok. Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur. Annem bana baktı, ben de anneme bakıyorum" dedi.

Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var! 4

Kızına dua eden Hanuf Domrul ise, "Rabbim seni eksik etmesin. Sen olmasan ben ölürüm. Kızım bana bakıyor. Allah razı olsun" dedi.

Tarihe tanıklık etti: 100 yaşında, 171 kişilik ailesi var! 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Hatay uzun yaşama
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