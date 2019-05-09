Tarihi camide mukabele geleneği

AYHAN İŞCEN - Osmanlı'dan emanet alınan asırlık mukabele geleneği Anadolu'da inanç turizminin önemli merkezlerinden tarihi Somuncu Baba Külliyesi'nde gençlerin yoğun katılımıyla asırlardır sürdürülüyor.
İçerisinde Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu 14. yüzyıl eseri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camisi, Türkiye'de mukabele geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü önemli merkezlerin başında geliyor.
Genç hafızların güzel sedalarıyla ezbere okuyup, vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele geleneği, ramazan ayında her gün sabah ve öğle namazından sonra gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilçede hizmet veren Hulusi Efendi Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlar, bu geleneğe liderlik ediyor.
İlçedeki çocuk ve gençlerin de büyük ilgi gösterdiği mukabelede yaklaşık 50 hafızın tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.
- "Gelecek kuşaklara aynı şekilde aktarılacak"
İslam mimarisi ile donatılan tarihi caminin imam hatiplerinden Musa Tektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'den beri sürdürülen mukabele geleneğini bugün de devam ettirdiklerini söyledi.
Müslüman aleminin ramazan ayında kıymet verdiği sünnetlerden birinin de mukabele olduğuna dikkati çeken Tektaş, şöyle devam etti:
"Mukabele demek bir kişinin okuyup diğer insanların dinlemesi demektir. Bu İslamiyet'ten bu yana hep böyle devam ediyor. Ülkemizde de Osmanlı'dan bu yana mukabele geleneği hiçbir kesintiye uğramaksızın devam etmiş. İnşallah gelecek kuşaklara da aynı şekilde aktarılacak. Bu bakımdan Somuncu Baba Külliyesi'nde vatandaşlarımızın ve gençlerimizin geniş katılımıyla mukabele geleneği huzur ve bereketiyle devam ediyor."
Tektaş, genç hafızlar tarafından ezbere okunan mukabeleye, gençler tarafından büyük bir ilgi ve alaka gösterilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.
- "Camilerimiz dolup taşıyor"
Somuncu Baba Külliyesi'nde mukabeleye katılan vatandaşlardan Tahsin Can ise bunun kökeninin Hazreti Muhammed dönemine dayandığını belirtti.
Mukabelenin asırlardır sürdüğünü dile getiren Can, "Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, anlaşılması açısından güzel bir gelenek. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Camilerimiz dolup taşıyor. Camide hafız arkadaşımız okuyor, biz de onu takip ediyoruz." diye konuştu.
Öte yandan çok sayıda kadın ise külliyeye gelerek kendilerine ayrılan bölümde mukabeleyi takip edebiliyor.
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