Tarihi camide mukabele geleneği

AYHAN İŞCEN - Osmanlı'dan emanet alınan asırlık mukabele geleneği Anadolu'da inanç turizminin önemli merkezlerinden tarihi Somuncu Baba Külliyesi'nde gençlerin yoğun katılımıyla asırlardır sürdürülüyor.

İçerisinde Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu 14. yüzyıl eseri Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Camisi, Türkiye'de mukabele geleneğinin asırlardır sürdürüldüğü önemli merkezlerin başında geliyor.

Genç hafızların güzel sedalarıyla ezbere okuyup, vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele geleneği, ramazan ayında her gün sabah ve öğle namazından sonra gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilçede hizmet veren Hulusi Efendi Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlar, bu geleneğe liderlik ediyor.

İlçedeki çocuk ve gençlerin de büyük ilgi gösterdiği mukabelede yaklaşık 50 hafızın tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

- "Gelecek kuşaklara aynı şekilde aktarılacak"

İslam mimarisi ile donatılan tarihi caminin imam hatiplerinden Musa Tektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'den beri sürdürülen mukabele geleneğini bugün de devam ettirdiklerini söyledi.