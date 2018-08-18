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Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'deki vatandaşlar, bayram alışverişi için tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Edirne'de, Osmanlı'dan miras Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarında bayram hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda bayram bereketi yaşandığını söyledi.

Bayramların esnafın da yüzünü güldürdüğünü belirten Sanış, "Çeşitli illerden Edirne'ye gelen vatandaşlarımız bayrama iki gün kala alışverişlerini yapıyor. Bunun yanında yurt dışında yaşayan ve Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler de giriş yaptı. Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarımız da bayram üzerine gelerek çarşımızdan alışveriş yapıyor." diye konuştu.

- "Hareketliliğin artmasını bekliyoruz"

Sanış, yarın ve arife günü hareketliliğin artmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ikinci gününden sonra da çarşımız açık. Bayramda da yoğunluk bekliyoruz. Ecdadımız 600-700 yıl önce devrinin AVM'lerini kurmuş. Çok güzel düşünerek yapmış. Düz ayak olması, vatandaşın istediği her şeye kolayca ulaşmasını sağlıyor. Türkiye'de yaşayanlar belki buraların kıymetini çok bilmiyor ama yurt dışından gelenlerin direkt soluğu aldığı yer tarihi çarşılardır."

Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak da her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de tarihi çarşılarda yoğunluk yaşadığını ifade etti.

Selimiye Camisi'ni ziyaret edip, Edirne'yi gezen vatandaşların Arasta Çarşısı'nı görmeden kentten ayrılmadığını anlatan Bayrak, işlerin iyi olduğunu ve bayram üzeri tüm esnafın yüzünün güldüğünü sözlerine ekledi.

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