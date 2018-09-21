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Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Lidyalılara ait 2 bin 600 yıllık sikkenin de olduğu 269 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, Lidyalılara ait 2 bin 600 yıllık sikkenin de olduğu 269 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden gelerek, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu H.K. (44) ile A.G. (37) yakalanıp, gözaltına alındı. İkilinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemlerine ait, farklı boyutlarda, camdan yapılmış 2 gözyaşı şişesi, 5 cam şişe, 1 hayvan tasvirli bronz figür, metalden yapılmış 10 takı parçası ve üzerinde farklı figürler bulunan 2 altın sikke ele geçirildi. Sikkelerden birinin, Lidyalıların ilk basılan para örneklerinden ve 2 bin 600 yıllık, diğer altın sikkenin ise yine nadir bulunan, Roma dönemine ait bin 700 yıllık olduğu tespit edildi.
Ekiplerin diğer operasyonunda ise Adana’dan gelen Y.A. (27) ve C.Y.’nin (32), ellerinde bulunan tarihi eserleri Selçuk’ta satmaya çalıştığı belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemi ile İslami dönemlere ait, üzerinde figürler bulunan, farklı boyutlarda gümüş ve bronz 224 sikke, bronz 4 ok ucu, bronz 5 yüzük, 4 ağırlık, figürlü 1 taş parçası, siyah renk taştan 1 kesici alet, figürlü 2 metal obje, farklı boyutlarda 8 takı olmak üzere 249 parça tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusuna devam edilirken, ele geçirilen tarihi eserlerin ise İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

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