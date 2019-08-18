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Tarihi konak yangında küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:32 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki tarihi Helvacı Konağı, çıkan yangında küle döndü. Yangının sıçradığı bitişik konakta ise hasar meydana geldi.

Tarihi konak yangında küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Konakoğlu Mahallesi 597 Sokak'ta Hüseyin Helvacı'ya ait iki katlı tarihi Helvacı Konağı'nda çıktı. Konaktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap konağı saran alevler, bitişikteki başka bir konağa da sıçradı.

TARİHİ KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, tarihi konağı kullanılmaz hale getirdi. Alevlerin sıçradığı diğer konakta ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Ceyhan tarihi Helvacı Konağı

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