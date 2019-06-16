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Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tarihi ortak yayın, kentteki kahvehaneleri doldurdu.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirdiği ortak yayın saat 21.00 itibariyle gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde başladı.

Tarihi ortak yayın kahvehaneleri doldurdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tarihi ortak yayın, kentteki kahvehaneleri doldurdu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirdiği ortak yayın saat 21.00 itibariyle gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde başladı. Ortak yayını izlemek isteyen İstanbulluların bazıları evlerinde izlerken, dışarıda olanlar ise kahvehaneleri doldurdu. Yayın sırasında dışarıda olan bazı vatandaşlar ise canlı yayını cep telefonundan izledi. Ortak yayını pür dikkat izleyen vatandaşlar, iki adayın da konuşmalarını ve vaatlerini yakından takip etti.

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