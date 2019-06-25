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Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

7 bin yıllık tarihe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ’ın Palu ilçesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde bulunan yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ’ın Palu ilçesi, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelmeye başladı.

7 bin yıllık tarihe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ’ın Palu ilçesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde bulunan yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip olan Elazığ’ın Palu ilçesi, fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelmeye başladı. Tarih boyunca Sümerler, Hurriler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Selçuklular, Moğollar, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Palu’ya birçok ilden fotoğrafçı geliyor. Fotoğraf tutkunları, özellikle Palu Kalesi’ne çıkarak, Murat Nehri ile birleşen ilçenin doğal güzelliğini objektiflerine yansıtıyor.
İzmir’den Çeşme Fotoğrafçılar Derneği grubuyla Palu’ya gelen Zeliha Begöz, “Ben daha önce Elazığ, Palu ve Harput’a Elazığ Belediyesinin düzenlediği bir maraton için gelmiştim, çok beğenmiştim. Palu’yu da bu coğrafi konumda çok beğendiğim için grubumun da burayı görmesini istedim. Fotoğraf çekme amacıyla geldik” dedi.
Emeklilik zarfında gezerek en güzel şeyi yaptığını dile getiren fotoğraf tutkunlarından Nevin Atakuş ise “Türkiye’mi daha yakından her noktasıyla tanıyorum. Şimdiye kadar her bölgeyi gezdim. Fotoğrafçılık bana bu konuda çok yardımcı oldu. Hem tanımak hem görmek hem de tespit etmek bakımından fotoğrafçılık güzel bir şey. Türkiye’nin her noktası ayrı ayrı çok güzel. Dünyanın bu bölgesinde bulunduğum için çok mutluyum. Elazığ’a ikinci defa gelişim. 2 sene önce gelmiştim ama gördüğüm şey bugün burası daha da güzelleşmiş, geçen gelişimde göremediğim yerleri şimdi görmeye çalışıyorum. Palu Kalesi’nin manzarası da çok güzel” diye konuştu.

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını

Tarihi Palu’ya fotoğrafçı akını
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