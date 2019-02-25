Tarihi ve kültürü 10 metrekarelik dükkanında yaşatıyor

Bu zamana kadar biriktirdiği çok sayıdaki eski eşyayı dükkana yerleştiren Erdem, hem yöre halkının hem de şehir dışından gelenlerin bu eşyaları görmesi için ortam oluşturdu.

- "Eşyalar dükkana sığmıyor"

Hasan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul mezunu olduğunu, bir süre muavinlik yaptığını, daha sonra ilçedeki devlet kurumlarında 27 yıl şoför olarak çalıştığını söyledi.

Eski eşya biriktirme tutkusunun şoförlüğe ilk başladığı yıllarda gittiği köylerde gördüklerini toplamasıyla başladığını anlatan Erdem, "Çalıştığım yıllarda tarihi ve kültürü yaşatma tutkusu bende vardı. Çevre köylerden, ilçe merkezinden topladığım tarihi eserleri evimde biriktirirdim. Emekli olduktan sonra da burada sergiliyorum." diye konuştu.

Erdem, herkesi dükkanını gezmeye davet ederek, "Bunları toplamaya 40 yıl önce başladım. İlk başlarda çok az malzeme vardı ama şimdi dükkana sığmıyor. Burada kaç parça olduğunu bilmiyorum. Tahminin binin üzerinde malzeme var." ifadelerini kullandı.

Dükkanda yer alan eşyalar hakkında bilgi veren Erdem, şöyle devam etti:

"Bu sergide, Kıbrıscık ve çevre köylerde ne kullanıldıysa var. Tarım aletleri, müzik aletleri, el sanatları ürünleri, marangoz aletleri, gaz lambaları, lüksler, lambalar, mutfak eşyaları, kaşıklar, çatallar, süt makineleri, su testileri, hayvanlarda takı olarak kullandığımız çanlar, giyim malzemeleri, Kıbrıscık ile ilgili kitaplar var. Daha aklıma gelemeyecek bir sürü malzeme var."