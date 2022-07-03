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Tarihinin en büyük ekonomik krizi! O ülkede eğitim faaliyetleri durduruldu

03.07.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya ülkesi Sri Lanka'yı ekonomik kriz vurdu. Tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkede, akaryakıt kıtlığı nedeniyle okulların bir hafta daha kapatılacağı bildirildi. Öte yandan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. İşte haberin detayları...

Tarihinin en büyük ekonomik krizi! O ülkede eğitim faaliyetleri durduruldu

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle okulların bir hafta daha kapatılması kararı alındı.

Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, 20 Mayıs'ta kapatılan okullarda bir hafta daha eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ülkeye bir hafta içinde akaryakıt sevkiyatının yapılması beklenirken, okulların aksi bir durum gelişmemesi halinde 11 Temmuz'da açılması bekleniyor.

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Enerji Bakanlığı, eldeki az miktardaki akaryakıt stokunun toplu taşıma, gıda nakliyatı ve sağlık hizmetleri gibi acil ve gerekli durumlar için kullanıldığını açıkladı.

Bakanlık, 800 milyon dolarlık akaryakıt aldıklarını, bunun 40 bin metrik tonluk dizel yakıt nakliyatının 8 Temmuz'da, benzin sevkiyatının 22 Temmuz'da ulaşacağı bilgisini paylaştı.

SRİ LANKA, ACİL YAKIT ÖDEMESİ İÇİN KAYNAK ARAYIŞINDA

Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, 687 milyon dolarlık acil yakıt ödemesi için kaynak arayışında olduklarına işaret ederek, "Para bulmak çok zor." dedi.

Wijesekera, yurt dışından aylık ortalama 600 milyon dolar döviz geldiğine ancak bu rakamın haziranda 318 milyon dolara düştüğüne dikkati çekerek, yurt dışındaki yaklaşık 2 milyonluk Sri Lanka vatandaşına ülkeye döviz göndermeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, yaşanan yakıt sıkıntısı nedeniyle ülke çapında günlük 3 saate varan elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

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8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

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Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka eğitim
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