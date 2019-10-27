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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ATO Congresium’da bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.
Ankara Kitap Fuarının son gününde stantları tek tek gezen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye eşi Ahu Pakdemirli ve oğlu Burak Pakdemirli de eşlik etti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yazdığı “Doğada Hayat Var” kitabını da inceleyen Bakan Pakdemirli, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de kitap fuarını ziyaret eden Bakan Pakdemirli, eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un ‘Bir Ömür Böyle Geçti’ kitabını incelerken, Coşkun’la hem kitaba hem de gündeme ilişkin sohbet etti. Derin devletin FETÖ ile mücadelesini anlatan bir kitap kaleme alan Aydın Benli de Bakan Pakdemirli’ye kitabını imzalayarak hediye etti.
Bunun yanı sıra yazar Nurdan Damla da Bakan Pakdemirli’nin eşi Ahu Pakdemirli adına kitaplarını imzalayarak hediye etti. Atatürk’ün manevi kızı, Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen ile ilgili “Sabiha Gökçen Atatürk’ü Anlatıyor” kitabını satın alan Pakdemirli, kitap fuarına Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, “Her kitap yeni bir ufuk, bambaşka bir dünya. Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli. Her çocuk bir fidandır; fidanı su, toprak, güneş beslerken, çocuklarımızı da kitaplar besleyecektir” ifadelerini kullandı.

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