Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınmıştı! Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük aşkı için bakın ne yaptı

Tarkan ile 7 yıl aşk yaşayan ve bu ilişkisi ile hafızalara kazınan Bilge Öztürk aradığı aşkı kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu. Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile uzun zamandır birlikte olan Öztürk sık sık genç sevgilisi ile romantik pozlar veriyor.

Bilge Öztürk önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şef bıçağı aramaya geldiğini belirten Öztürk, "Yemek yapmayı çok seviyorum. Daren'e yemek yapmak için şef bıçağı almaya geldim. Daren benim yemeklerimi çok seviyor. Ayrıca bende yemek hazırlamayı seviyorum" dedi.

SnobMagazin'in haberine göre evlilikle ilgili sorulara da yanıt veren Öztürk, "Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim. Evlilik yapmayı düşünen biri olsaydım bu zaman kadar nikâh masasına oturmuştum. Kız kardeşlerimle evliliğe karşıyız" dedi.

Parmağındaki yüzükle dikkat çeken Öztürk, "Geçtiğimiz sene doğum günümde Daren almıştı" diye konuştu.







