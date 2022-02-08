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Tartıştığı eşi bayılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi

08.02.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşiyle cadde ortasında tartıştı. Tartışma sırasında eşi bayılınca kadına şiddet uyguladığı zannedilen kişi cadde ortasında tekme tokat dayak yedi. Olay anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Tartıştığı eşi bayılınca cadde ortasında tekme tokat dayak yedi

Şaşkına çeviren olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

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Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kocaeli
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