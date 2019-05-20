Tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çocuk görme yüzünden parkta çıkan kavgada eski eşini bıçaklayan koca, olay yerinden geçen jandarma ekibince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iki yıl önce boşanan Özgün D. (40) ile eski eşi Yasemin G.(31) arasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta çocuk görme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özgür D. yanında taşıdığı bıçakla eski eşi Yasemin G'yi kalçasından bıçakladı.

O sırada olay yerinden geçen Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ile 1 uzman çavuş, Özgür D'yi yakaladı.

Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ambulans gelene kadar jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Özgür D, jandarma tarafından polise teslim edildi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

