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Tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada

04.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te yol ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, Pendik Kurtköy’de bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksici Burak Yılmaz, taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti.

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Taksici Yılmaz, otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil şoförü ise taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksici Pendik taksi

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