Taş gibi sertleşmiş havluları dakikalar içinde yumuşacık yapıyor

Sık yıkanan havlular zamanla sertleşebiliyor, suyu daha az emiyor ve ilk günkü yumuşaklığını kaybedebiliyor. Bunun en önemli nedenleri arasında sert suyun bıraktığı kireç, fazla deterjan kullanımı ve kumaş liflerinde biriken kalıntılar yer alıyor. Uzmanlar ise sirke kullanmak istemeyenler için farklı bir çözüm öneriyor.

SERTLEŞMİŞ HAVLULARA ÇÖZÜM

Uzmanlara göre havluları yumuşatmak için sitrik asit kullanılabilir. Limon ve turunçgillerde doğal olarak bulunan bu zayıf organik asit, kumaş liflerinde biriken kireç ve deterjan kalıntılarının çözülmesine yardımcı oluyor. Böylece havlular daha hafif, daha yumuşak ve daha emici hale geliyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Sitrik asit kullanımı oldukça basit:

Çamaşır makinesini tamamen doldurmayın; havluların rahat hareket edebileceği kadar boşluk bırakın.

Normalden biraz daha az deterjan kullanın.

Yumuşatıcı eklemeyin.

1-2 yemek kaşığı sitrik asidi ılık suda çözdürerek yumuşatıcı gözüne dökün.

Alternatif olarak, açık renkli havlular için yaklaşık 60 ml limon suyu da kullanılabilir.

Havluları 40 veya 60 derecelik pamuklu programda yıkayın.

Yıkama sonrası havluları silkeleyip mümkünse açık havada ya da orta ısıda kurutun.

HAVLULAR NEDEN SERTLEŞİYOR?

Uzmanlar, özellikle sert su kullanılan bölgelerde kalsiyum mineralleri ile deterjan kalıntılarının havlu liflerine yapışarak sertleşmeye neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca fazla deterjan ve kumaş yumuşatıcısı kullanımı da liflerin üzerinde tabaka oluşturarak hem yumuşaklığı hem de su emiciliğini azaltabiliyor.

DAHA UZUN SÜRE YUMUŞAK KALMASI İÇİN

Uzmanların önerileri şöyle:

Kumaş yumuşatıcısını mümkün olduğunca kullanmayın.

Çamaşır makinesini aşırı doldurmayın.

Deterjanı önerilen miktardan fazla kullanmayın.

Havluları yıkama sonrası silkeleyerek kurutun.

Orta sıcaklıkta kurutma tercih edin ve havlular tamamen kurumadan katlamayın.