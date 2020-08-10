KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hazır gıdalar, ev yapımı ürünler kadar sağlıklı olmayabilir. Fabrika ortamına maruz kalmayan ürünler daha fazla besin değerine sahip olabiliyor. Bu besin değerleri, metabolizmayı güçlü tutmak için çok önemlidir. Birçok kişi yoğurdu hazır almak yerine evde kendisi hazırlar. Eğer siz de taş gibi yoğurt mayalamak istiyorsanız karşınızda püf noktaları...

Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

Türk mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahip yoğurttan birden fazla farklı ürün elde edilir. Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bir ayranı da yoğurttan yapabileceğiniz gibi fırında harikalar yarattığınız kekin malzemesinde de yoğurdu kullanabilirsiniz. Hayvancılığın yaygın olduğu Anadolu'da birçok bölgenin insanı kendi sağdığı sütten çok lezzetli tarifler ortaya çıkarır. Bu tariflerin bazılarının ünü yerel sınırları geçerek başka bölgelerin masalarını süsleyebilir. Sütten yoğurda dönüşüm işlemi de neredeyse Türkiye'nin her yerinde uygulanan bir yöntem. Marketten yoğurt satın almak yerine mutfağında pratik yollar ile mayalamak isteyen kişilere özel birçok sır vardır.

TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRLARI

YAĞSIZ SÜT KULLANILMAMALI

Defalarca denemesine rağmen bir türlü istediği kıvamı tutturamayan insanların gözden kaçırdığı noktalardan biri sütün özellikleridir. Eğer süt yeterli yağ oranına sahip değilse yoğurdun kıvamı tam olarak tutmaz ve emeğiniz boşa gidebilir. Yoğurdunuzun kıvamının tutması için yağlı sütü malzeme listenizin en başına sabitleyin. Bu şekilde daha lezzetli bir yoğurt ortaya çıkar.

SÜTÜN BESİN DEĞERLERİNE KESİNLİKLE DİKKAT EDİN

Sütün cinsine bağlı olarak içerisindeki besinler farklılık gösterebilir. Doğru süt kullanımı yoğurdunuzun taş gibi olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt ile yoğurt mayalarsanız ortaya çıkan ürün daha sert olur. Sütün değerlerinde değişime yol açacak kadar fazla yem veya yeşillik inek tarafından tüketilmiş ise o ineğin sütünden ortaya cıvık bir yoğurt çıkabilir. Bunları bilmek yoğurt mayalama işleminiz sırasında size avantaj sağlar.

KAYNATIRKEN DİKKATLİ OLUN

Doğru mayalama sırlarından birisi de sütü kaynatma işleminde gizli. Süt kaynamaya başladığı andan itibaren taşmaması için bir gözünüz sürekli sütte olmalı. Arada sütü karıştırarak ısısını ayarlayın ve taşmasını engelleyin. Sütü ortalama 5 ile 7 dakika arasında kaynatmalısınız.

HAVA ALMASINI ENGELLEYİN

Mayalama yaptığınız kaptaki suları silin ve ardından hemen kapağı kapatın. Bu şekilde buzdolabına kaldırırken en çok dikkat etmeniz gereken nokta kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olarak hava aldırmamaktır.

MAYALAMA VE SARMA

Kaynattığınız kapta mayalama işlemi yapmayın. Eğer dibi tutmuş ise yoğurdun ekşimesine neden olabilir. Ayrıca kaptan kaba transfer esnasında sıcak olmasına dikkat edin. Bunlara ek olarak, yoğurt yazın daha ince kışınsa daha kalın sarılmalıdır. Bu sarma işlemi yoğurdun ekşi olmaması için çok önemlidir. Afiyet olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Meğer tebeşir harika bir temizlik ürünüymüş! Tırnak, yağ lekesi, böcek..Meğer tebeşir harika bir temizlik ürünüymüş! Tırnak, yağ lekesi, böcek..
Zayıflama için goji berry nasıl kullanılır?Zayıflama için goji berry nasıl kullanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Yeni aşkını paylaştı! Eski eş isyan etti

Yeni aşkını paylaştı! Eski eş isyan etti

İşte günlük burç yorumları!

İşte günlük burç yorumları!

Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...

Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...

Haftalık burcunuz ne söylüyor?

Haftalık burcunuz ne söylüyor?

Dikkat! Banyo temizliğinde bu hataları herkes yapıyor! Mikroplar yayılabilir...

Dikkat! Banyo temizliğinde bu hataları herkes yapıyor! Mikroplar yayılabilir...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

Bir pratik zayıflama yöntemi daha ortaya çıktı! İçme suyuna bunları eklerseniz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

Meğer tebeşir harika bir temizlik ürünüymüş! Tırnak, yağ lekesi, böcek..

Meğer tebeşir harika bir temizlik ürünüymüş! Tırnak, yağ lekesi, böcek..

Tazeliğini aylar boyunca koruyor! Kavurmanın püf noktası burada..

Tazeliğini aylar boyunca koruyor! Kavurmanın püf noktası burada..

Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Küçük evler için harika depolama tüyoları! Bu parçalardan kurtularak...

Küçük evler için harika depolama tüyoları! Bu parçalardan kurtularak...

Herkesin düştüğü hatayı yapmayın! Evde iple kaş ve bıyık alırken...

Herkesin düştüğü hatayı yapmayın! Evde iple kaş ve bıyık alırken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.