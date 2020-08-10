Taş gibi yoğurt mayasının sırları burada! Yağ oranı ve kaynatma işlemi...

Defalarca denemesine rağmen bir türlü istediği kıvamı tutturamayan insanların gözden kaçırdığı noktalardan biri sütün özellikleridir. Eğer süt yeterli yağ oranına sahip değilse yoğurdun kıvamı tam olarak tutmaz ve emeğiniz boşa gidebilir. Yoğurdunuzun kıvamının tutması için yağlı sütü malzeme listenizin en başına sabitleyin. Bu şekilde daha lezzetli bir yoğurt ortaya çıkar.

Türk mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahip yoğurttan birden fazla farklı ürün elde edilir. Sıcak havalarda içinizi ferahlatacak bir ayranı da yoğurttan yapabileceğiniz gibi fırında harikalar yarattığınız kekin malzemesinde de yoğurdu kullanabilirsiniz. Hayvancılığın yaygın olduğu Anadolu'da birçok bölgenin insanı kendi sağdığı sütten çok lezzetli tarifler ortaya çıkarır. Bu tariflerin bazılarının ünü yerel sınırları geçerek başka bölgelerin masalarını süsleyebilir. Sütten yoğurda dönüşüm işlemi de neredeyse Türkiye'nin her yerinde uygulanan bir yöntem. Marketten yoğurt satın almak yerine mutfağında pratik yollar ile mayalamak isteyen kişilere özel birçok sır vardır.

SÜTÜN BESİN DEĞERLERİNE KESİNLİKLE DİKKAT EDİN

Sütün cinsine bağlı olarak içerisindeki besinler farklılık gösterebilir. Doğru süt kullanımı yoğurdunuzun taş gibi olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen süt ile yoğurt mayalarsanız ortaya çıkan ürün daha sert olur. Sütün değerlerinde değişime yol açacak kadar fazla yem veya yeşillik inek tarafından tüketilmiş ise o ineğin sütünden ortaya cıvık bir yoğurt çıkabilir. Bunları bilmek yoğurt mayalama işleminiz sırasında size avantaj sağlar.

KAYNATIRKEN DİKKATLİ OLUN

Doğru mayalama sırlarından birisi de sütü kaynatma işleminde gizli. Süt kaynamaya başladığı andan itibaren taşmaması için bir gözünüz sürekli sütte olmalı. Arada sütü karıştırarak ısısını ayarlayın ve taşmasını engelleyin. Sütü ortalama 5 ile 7 dakika arasında kaynatmalısınız.

HAVA ALMASINI ENGELLEYİN

Mayalama yaptığınız kaptaki suları silin ve ardından hemen kapağı kapatın. Bu şekilde buzdolabına kaldırırken en çok dikkat etmeniz gereken nokta kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olarak hava aldırmamaktır.

MAYALAMA VE SARMA

Kaynattığınız kapta mayalama işlemi yapmayın. Eğer dibi tutmuş ise yoğurdun ekşimesine neden olabilir. Ayrıca kaptan kaba transfer esnasında sıcak olmasına dikkat edin. Bunlara ek olarak, yoğurt yazın daha ince kışınsa daha kalın sarılmalıdır. Bu sarma işlemi yoğurdun ekşi olmaması için çok önemlidir. Afiyet olsun.

