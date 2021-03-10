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  4. Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti

Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti

10.03.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti

Karabük'te kum ocağında tamir etmeye çalıştıkları taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'nde meydana geldi. Kum ocağında çalışan Mustafa Özdemir (51) ve Yunus Özdemir (41), tamir etmek için taş kırma makinesinin içine girdi. Taş kırma makinesinin kapağının bir anda kapanmasıyla işçiler bulundukları yerde sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan Mustafa ve Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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İşçilerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Karabük
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