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  4. Tasarladığı çantanın geliriyle Afyonkarahisar'da köy okuluna kütüphane kurdu

Tasarladığı çantanın geliriyle Afyonkarahisar'da köy okuluna kütüphane kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Tasarladığı çantanın geliriyle Afyonkarahisar'da köy okuluna kütüphane kurdu

AFYONKARAHİSAR (AA) - İngiltere'de öğrenim gören 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Fethi Can Yaşar, tasarımını yaptığı çanta markasının geliriyle memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kütüphane kurdu.

Çanta satışlarından elde edilen gelirle Kızık köyündeki okulda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Tasarımcı Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, dedesinin ağabeyinin ismi verilen kütüphanenin, kendisi için bir hayal olduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Bir çanta markası tasarladık. Bu çanta markasının akabinde de bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Çantaların tüm satış gelirlerini eğitimdeki fırsat eşitliğini desteklemek adına kullandık. Kızık köyümüzün bu güzel okuluna mükemmel bir kütüphane kazandırdık. İnşallah devamı da gelir. Kütüphaneyi dedemin ağabeyi Ahmet Yaşar adına yaptırdık. Kendisi eğitime ve güzel insanlara değer veren bir insandı. Kendisini de bu vesileyle anmış oluyoruz."

- "Eğitime destek vermek hepimizin boynunun borcu"

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da torununun, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptırdığı kütüphanenin açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Eğitimin ülke için çok önemli olduğunu belirten Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın gelişmesine ayak uydurmak, daha güzel üretim yapmak, refah içerisinde yaşamak için doğru eğitime ihtiyacımız var. Çocuklarımızı geleceğe ne kadar güzel hazırlarsak, Türkiye'nin önü de o kadar aydınlık olacaktır. Bugüne kadar ailem ve ben görevde bulunduğum Yenimahalle'de bu duygularla çalışıyoruz. Eğitime destek vermek hepimizin boynunun borcu. Sağlıklı insan, sağlıklı eğitimden geçer. Bunun için rahmetli babam adına yaptırdığımız okulda, onun torununun bir kütüphane açması, bunu düşünmesi ve ağabeyimin ismini buraya vermesi onur verici bir duygudur. Biz, kökümüzü unutmadık. İnşallah onlar da unutmaz."

Kütüphanenin açılışına Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman ile köy halkı ve öğrenciler de katıldı.

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Çamta ingiltere Kızık köyü kütüphane marka Sandıklı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar

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