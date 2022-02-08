Tasarrufa önem verenler için: Buzdolabınızı bu yöntemlerle en etkili şekilde kullanabilirsiniz

Buzdolabı, mutfakların sürekli çalışan ve en fazla elektrik harcayan eşyalarından biri. Gıdalarınızı sakladığınız bu kıymetli eşyayı doğru bir şekilde çalıştırmak, temizlemek ve bakımını yapmak da oldukça önemli. Çünkü yalnızca buzdolabını çalıştırmak ve gıdaları içine yerleştirmenin dışında dikkat etmeniz gereken birçok unsur var. İşte buzdolabının en etkili şekilde çalışmasını sağlayan ipuçları...

GIDALARI YERLEŞTİRİRKEN SIRALAMAYA DİKKAT EDİN

Gıdalar buzdolabına doğru bir şekilde yerleştirildiğinde buzdolabı daha etkili bir şekilde çalışmaya başlar. Bu sayede gıdalarınızın ömrünü uzatır ve buzdolabının soğutma özelliğini verimli bir şekilde kullanmış olursunuz.

Gıdaları yerleştirirken üst ve orta raflara her zaman tüketime hazır ve sıklıkla kullanacağınız gıdaları yerleştirmelisiniz. Hazır gıdalar, süt ürünleri, pişmiş yemekler ve hazır salatalar gibi.

Alt raflara geldiğinizde ise bu alana et ve balık ürünlerini istiflemelisiniz.

Sebzelik bölümüne taze sebze ve meyveleri, raflara ise yumurta ve ambalajlı ürünleri koymalısınız.

Buzluk bölümüne ise dondurulmuş gıdaları koyarak gıdaların uzun süre boyunca taze bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Gıdaları yerleştirirken sıralamaya dikkat ediyor ama buzdolabının tümünü dolduruyorsanız da cihazın performansı düşebilir. Buzdolabını en fazla %70 oranında doldurduğunuzdan emin olmalısınız.

BUZDOLABINIZIN TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Buzdolapları, evin en sık kullanılan eşyaları olsa da temizlikleri genelde ihmal ediliyor. Düzenli temizlik ve bakım, buzdolabınızın uzun ömürlü olmasına ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Buzdolabı temizliğinin, en az 3 ayda bir doğal malzemelerle yapılması gerekir. Karbonatlı su ile temizlik yapmak hem gıdaların kimyasallar ile temas etmemesine hem cihazın içinde oluşan kokuların giderilmesine yardımcı olur.

Karbonatlı su ile silme işlemi bittikten sonra duru su ile tekrar silmeyi ve kurulamayı unutmayın.

BUNLARIN DIŞINDA YAPMANIZ GEREKENLER

Buzdolabınızın içinde oluşan nemi almak için içine bir kase tuz koyabilirsiniz.

İnatçı kokuları gidermek ya da oluşmasını önlemek için bir kase kahve ya da yarım limon koyabilirsiniz.

Buzdolabınızın kapı açma sıklığını azaltabilirsiniz.

Buzdolabının ısısını 2.7°C dereceye ayarlayarak cihazın içinde bakteri oluşmasını önleyebilirsiniz.



